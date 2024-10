Регистрираш се и може да спечелиш $1 млн.: Законно ли е предложението на Мъск

Н а пръв поглед всичко изглежда безобидно – регистрираш се и може да спечелиш награда. Подобни кампании често се използват в онлайн маркетинга. Но предложението на Илон Мъск към американските избиратели крие няколко уловки зад примамливата сума от един милион долара.

Какъв е проблемът с предложението на Мъск?

Премията е изключително висока - до президентските избори в САЩ, най-богатият човек на света планира ежедневно да раздава по един милион долара. От юли насам Мъск вече е дарил 75 милиона долара в подкрепа на Доналд Тръмп. През уикенда той лично връчи първите два чека на късметлии по време на предизборни събития в два града в Пенсилвания - един от ключовите щати за изхода от изборите.

Но това не е просто регистрация – участниците трябва да подпишат политическа петиция. В нея те заявяват подкрепа за Първата и Втората поправка на американската конституция, които гарантират свободата на словото и правото за носене на оръжие. Въпреки че тези права са основополагащи, Втората поправка често се използва от радикални групи, които се противопоставят на опитите за затягане на контрола над оръжията.

Най-спортната точка

Най-проблематичната част от условията на Мъск е, че участниците трябва да са регистрирани избиратели и да живеят в един от седемте ключови щата - Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северна Каролина, Пенсилвания или Уисконсин.Тези щати са известни като "колебаещи" и ще играят решаваща роля в изхода от изборите.

Републиканци и демократи се борят за всеки глас там, а Мъск предлага плащания от $47 за всеки допълнително осигурен подпис. В Пенсилвания, сумата дори достига $100, което подчертава важността на щата за победата на Тръмп или неговия опонент Камала Харис.

Elon Musk announces that he will randomly award $1 million to one registered Pennsylvania who signs America PAC’s petition every day until Election Day. pic.twitter.com/zDGS7zoH22

Легална ли е лотарията на Мъск?

Темата е обект на дискусии сред американските юристи.

„Смятам, че предложението на Елон Мъск вероятно е незаконно“, каза Пол Шиф Бърман, професор по право в университета „Джордж Вашингтон“. Той посочи американския кодекс за изборното законодателство, който гласи, че всеки, който „плаща или предлага да плати, или приема плащане за регистрация за гласуване или за гласуване“, може да бъде глобен с $10,000 или осъден на пет години затвор.

„Неговото предложение е валидно само за регистрирани гласоподаватели, така че смятам, че то нарушава тази разпоредба,“ каза Бърман.

Според бивш председател на FEC, стратегията може да се вписва в законова вратичка, тъй като никой не получава директно плащане за регистрация или гласуване.

Адав Ноти от неправителствения Център за правни кампании заяви, че схемата на Мъск „нарушава федералното законодателство и подлежи на гражданско или наказателно преследване от Министерството на правосъдието“.

„Незаконно е да се раздават пари при условие, че получателите се регистрират като гласоподаватели,“ каза Ноти.

Официално зад лотарията на Мъск стои лобистката организация America PAC. PAC е общоприето съкращение в САЩ за Political Action Committee ("Комитет за политическо действие"). Съществуват много такива комитети, които представляват различни интереси и обикновено подкрепят определени кандидати на републиканци или демократи. И докато в САЩ имат ограничения за даренията за кандидатите и партиите, PAC организациите могат неограничено да провеждат свои собствени рекламни кампании.

BREAKING: Elon Musk’s PAC has launched an 𝕏 Community focused on exposing voter fraud and election interference.



A big step toward empowering the American people to share evidence and have their voices heard! pic.twitter.com/PwanUOssVM