С надежда за поколение: Замразяват биоматериал на израелски военни

В се повече опечалени родители в Израел искат да бъде извлечена и замразена сперма от телата на синовете им - много от тях войници. Това съобщава BBC.

Някои правила за тази процедура бяха облекчени след атаките на “Хамас” от 7 октомври, но семействата са гневни и разочаровани от дългите правни процедури, с които се сблъскват.

Гласът на Ави Харуш трепери, когато си спомня момента, в който научава, че 20-годишният му син Риф е бил убит в сражение на 6 април 2024 г. в ивицата Газа. Военните, които идват на вратата му, му отправят предложение. Военните обясняват, че има начин за извличане на генетичен материал от Риф, разказва BBC.

“Риф живееше пълноценно. Той обичаше децата и искаше да има свои собствени - в това няма съмнение“, коментира Ави Харуш.

Риф не е имал съпруга или приятелка. Но когато Ави започнал да споделя историята на сина си, няколко жени се свързали с него и предложили да износят детето на Риф.

Ави Харуш казва, че идеята да има биологични внуци се е превърнала в “мисията на живота му“.

Семейството на Ави Харуш е сред все по-големия брой хора, които са избрали да замразят спермата на своите близки.

