Заплашената от Израел "Хизбула" напусна позиции в Ливан

"Хизбула" напусна позиции в Ливан, след като Израел заплаши със силен удар в отговор на смъртоносната ракетна атака по анексираните Голански възвишения, съобщи Франс прес, като цитира източник, близък до мощното проиранско движение.

Израел обеща да "удари врага със сила" ден след като при удара, за който обвини "Хизбула", бяха убити 12 души на анексираните сирийски Голански възвишения, което породи опасения за военни действия в региона, на фона на войната в Ивицата Газа.

"Хизбула", която отрича да стои зад удара, "евакуира определени позиции в южната част и в Бекаа, които според нея биха могли да бъдат цел за Израел", заяви пред АФП източник, близък до групировката.

"Хизбула" има силно присъствие на сирийската граница, както и в Южен Ливан, откъдето извършва почти ежедневни атаки срещу Израел от началото на войната в Газа преди близо десет месеца. Сили на формацията, въоръжавана и финансирана от Иран, има и в Сирия, където подкрепя правителството на президента Башар Асад.

Според Сирийския център за наблюдение на правата на човека (СЦНПЧ) други проирански и свързани с "Хизбула" групировки също са освободили позиции около Дамаск, както и в контролираната от Сирия част от Голанските възвишения. Базираната във Великобритания неправителствена организация, която разполага с широка мрежа от източници в Сирия, съобщава, че в началото на юни "Хизбула" е напуснала тези сектори, след като е била обект на интензивни израелски атаки.

