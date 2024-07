Шефът на Пентагона с коментар за конфликта между "Хизбула" и Израел

М инистърът на отбраната на САЩ Лойд Остин заяви днес, че не смята за неизбежен сблъсъка между Израел и ливанското шиитско движение „Хизбула“, предаде Ройтерс.

Pentagon chief Lloyd Austin speaks to his Israeli counterpart ahead of #Israel's anticipated military operation against #Lebanon’s #Hezbollah while the White House plays down fears of an “all-out war.”https://t.co/6sony3JVQQ