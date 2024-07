Израел: Високопоставен командир на "Хамас" е убит при удар в Газа

И зраел съобщи, че при удар е убит висшият военен командир на "Хамас" Рафа Салама, един от вдъхновителите на нападението от 7 октомври, което предизвика войната в Газа, предададе АФП.

Във военно изявление се казва, че израелските военновъздушни сили са поразили и ликвидирали командира на бригадата "Хан Юнис" на "Хамас" Рафа Салама при атака в събота (13 юни) в южната част на Ивицата Газа.

⚡️ Hamas' Khan Younis brigade commander, Rafa Salama, has been eliminated - IDF Press Service pic.twitter.com/fRiwDXW5Nf

Атаката е била насочена и срещу Мохамед Дейф, военния ръководител на палестинската групировка, съобщи по-рано армията.

Представител на "Хамас" заяви, че Дейф е все още жив и наблюдава операциите.

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху също призна, че няма сигурност, че Дейф е бил убит.

По данни на здравното министерство в управляваната от "Хамас" Ивица Газа 92 души са загинали, а над 300 са били ранени при нападението срещу лагера "Ал Маваси". Там са намерили убежище десетки хиляди разселени палестинци.

Военните заявиха, че ударът им е бил насочен към Дейф и Салама в "открита зона, която не е палатков, а оперативен комплекс".

Във военно изявление от 14 юли Салама е описан като един от "най-близките сътрудници на Дейф и един от организаторите на клането на 7 октомври" в Южен Израел.

Video of air strike in al-Muwasi neighborhood in Southern Gaza, targeting senior Hamas leader Mohammed Deif and his deputy Rafa Salama. pic.twitter.com/yA4YEXFEAn