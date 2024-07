Кой е Мохамед Дейф, военният ръководител на "Хамас", мишена на Израел?

И зраел е нанесъл удар по военния ръководител на "Хамас" Мохамед Деиф при нападение срещу хуманитарна зона в южната част на Газа, при което са загинали най-малко 90 палестинци. Все още не е ясно дали Деиф е сред загиналите. Но кой е той?

Неуловима и влиятелна фигура, Деиф е смятан за един от инициаторите на атаките от 7 октомври. Повече от две десетилетия той ръководи въоръженото крило на палестинската бойна групировка, предава CNN.

(Видеото е архивно: АФП: Израелската армия призова всички жители на Газа да напуснат града)

Ако смъртта му бъде потвърдена, Деиф ще бъде най-високопоставеният лидер на "Хамас", убит от началото на войната в Газа преди девет месеца. След атаките от 7 октомври Израел се опитва да ликвидира "Хамас", но при продължаващите сражения и наличието на високопоставени фигури от "Хамас" на свобода тази цел изглежда далечна.

Смята се, че Деиф е роден през 60-те години на миналия век в бежанския лагер "Хан Юнис", един от редица подобни лагери, създадени в Газа в края на 40-те години на миналия век за разселени палестинци, на които Израел отказва да се завърнат по домовете си.

Роден като Мохамед Диаб Ибрахим ал-Масри, по-късно става известен като "Ел Деиф" или "Гостът" заради навика си да остава в различни къщи всяка нощ в продължение на десетилетия, за да избегне проследяване и убийство от Израел.

От десетилетия Деиф е начело на списъка на най-издирваните лица в Израел, който го смята за отговорен за смъртта на десетки свои граждани. И САЩ, и ЕС са го включили в черните списъци на терористите.

Присъединява се към "Хамас" по време на първата интифада, или палестинското въстание, започнало през 1987 г. В началото на 90-те години става един от основателите на въоръженото крило на "Хамас" - бригадите "Касам". Военното подразделение е създадено, за да подкрепя "Хамас" във въоръжената му съпротива срещу Израел и оттогава извършва множество нападения, включително самоубийствени атентати.

От самото начало Деиф е ключов архитект в стратегията на "Хамас" срещу Израел. Той стои зад вълната от самоубийствени атентати през 1996 г., при които загиват 65 души в Йерусалим и Тел Авив, както и зад други действия, целящи да провалят израелско-палестинския мирен процес.

Деиф се издига в редиците на бригадите "Касам" и през 2002 г., след като предишният командир е убит от Израел, е назначен за техен лидер, пише CNN.

Hamas’ military chief ELIMINATED by air strike in Gaza. The IDF has confirmed Mohammed Deif, the commander of Hamas’s military wing, and Rafa’a Salameh, the commander of Hamas’s Khan Younis Brigade, were taken out in an airstrike in the southern Gaza Strip this morning. Deif… pic.twitter.com/y4iLCr4l0c

Смятан за висококвалифициран производител на бомби, той играе важна роля в развитието на мрежата от тунели на "Хамас" и в разработването на бомби.

През годините Деиф е преживял многобройни опити за убийство - общо седем според Ройтерс. Сред тях е и израелски удар от 2014 г., при който са убити съпругата му, седеммесечният му син и тригодишната му дъщеря.

При едно от покушенията е тежко ранен, получава сериозни наранявания на краката и губи окото си.

Смята се, че Деиф е участвал в организирането на бруталните трансгранични набези на "Хамас" на 7 октомври, при които бяха убити около 1200 израелци. Оттогава досега в резултат на израелската кампания в Газа са загинали повече от 38 000 души.

Former Shin Bet chief on Mohammed Deif:

I developed a very high regard for him..an admiration. You are as dying to kiII him as he is dying to kiII you..he’s a worthy opponent. We are talking abt a lvl we wish we had. You would have wanted him to be a commander of Sayeret Matkal pic.twitter.com/16TTbMEWwQ