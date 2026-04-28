С чай, мед, сладкиши и целувки стартира визитата на крал Чарлз Трети и Камила в САЩ

С чаша чай в Белия дом и разглеждане на кошери започна визитата на британския крал Чарлз Трети и половинката му Камила във Вашингтон, обобщават световните агенции. Британската кралска двойка пристигна във Вашингтон вчера следобед местно време на четиридневна държавна визита.

Първият етап от посещението беше среща с Доналд Тръмп и първата дама Мелания в Белия дом. Там Чарлз Трети и Камила бяха посрещнати сърдечно от американката първа двойка. Мелания и Камила се разцелуваха, а после кралят и Мелания също размениха целувки. Камила беше избрала бял тоалет с леки черни дантелени елементи. Мелания беше с бледо жълт тоалет.

След пиене на следобеден чай, придружен със сладкиши, Чарлз Трети и Камила, които са запалени по екологичната кауза, по флората и фауната, разгледаха кошерите на Белия дом, от които се произвежда регулярно мед. Обиколката на знатните персони в Белия дом продължи един час и само медийни фотографи можеха да присъстват на нея. От кадрите от обиколката се вижда например маса, на която има поставени бурканчета с мед от кошерите на Белия дом и пред която са застанали кралят и кралицата и семейство Тръмп. На друга снимка се вижда как кралят и кралицата разглеждат макет на бъдещата бална зала на Белия дом. На трета снимка се вижда как кралят и кралицата минават покрай картина, представляваща Тръмп с вдигнат високо юмрук след опита за убийство срещу него по време на митинг в щата Пенсилвания.

След визитата в Белия дом Чарлз Трети и Камила се отправиха към британското посолство във Вашингтон за градинско парти, на което бяха поднесени сандвичи с краставички.

По време на първия ден от държавната визита кралица Камила носеше брошка, на която бяха „обединени“ знамената на САЩ и Обединеното кралство, възпроизведени от скъпоценни камъни, което илюстрира целта на визитата на британския монарх, а именно да бъде подчертана специалната връзка между двете държави.

Днес крал Чарлз Трети ще произнесе реч в Конгреса на САЩ.

🚨 King Charles III & Queen Camilla have arrived at Joint Base Andrews for a 4 day state visit with President Trump, the first British monarch visit to the US since 2007. Honoring America’s 250th anniversary. pic.twitter.com/3j9hM7kc0G — Aaron Dibert (@dibert_aaron) April 27, 2026

След това кралската двойка ще посети Ню Йорк, където ще почете жертвите от атаките на 11 септември 2001 г.. Отделно Камила, която е страстен читател, ще отбележи на събитие и стогодишнината на историите за Мечо Пух.

Посещението ще завърши във Вирджиния със среща на краля с хора, занимаващи се с природозащитна дейност.

Правителството на британския премиер Киър Стармър се надява визитата да укрепи „специалните отношения“ между двете страни, които са на най-ниското си ниво от Суецката криза насам.

Британският посланик в САЩ Крисчън Търнър заяви, че визитата ще подчертае споделената история, жертви и ценности между двете държави, добавяйки, че подходът ще бъде типично британски: „Запази спокойствие и продължи напред“.

King Charles and Queen Camilla to meet with Trump and Melania at White House https://t.co/vwRGL8WBFc #FoxNews — Bill Newton (@BBucky2u) April 28, 2026

Макар че Тръмп смекчи критиките си към Великобритания през последните дни относно позицията й за Иран, вътрешен имейл на Пентагона посочва, че САЩ биха могли да преразгледат позицията си относно британските претенции към Фолклендските острови като наказание за липсата на подкрепа, което допълнително напряга отношенията.

Една тема извън обсега на визитата е скандалът с Джефри Епстийн. Кралски източници заявиха, че няма да е възможно кралската двойка да се срещне с жертви на Епстийн по време на обиколката, за да не се повлияе на евентуални съдебни дела.

Братът на Чарлз Трети - Андрю, чиято репутация беше сериозно накърнена заради връзките му с покойния сексуален престъпник, в момента е обект на полицейски разследвания. Той отрича всякакви нарушения.

The arrival marks the start of the first state visit from the British monarchy in almost two decades. https://t.co/nVFGfytAva — Cape Cod Times (@capecodtimes) April 27, 2026