С чай, мед, сладкиши и целувки стартира визитата на крал Чарлз Трети и Камила в САЩ

77-годишният крал, който все още се лекува от рак, ще произнесе реч пред Конгреса, като това е едва вторият случай, в който британски монарх прави това

Обновена преди 37 минути / 28 април 2026, 07:52
Близо 90-годишен стреля по хора в Атина и избяга
С чаша чай в Белия дом и разглеждане на кошери започна визитата на британския крал Чарлз Трети и половинката му Камила във Вашингтон, обобщават световните агенции. Британската кралска двойка пристигна във Вашингтон вчера следобед местно време на четиридневна държавна визита.

Първият етап от посещението беше среща с Доналд Тръмп и първата дама Мелания в Белия дом. Там Чарлз Трети и Камила бяха посрещнати сърдечно от американката първа двойка. Мелания и Камила се разцелуваха, а после кралят и Мелания също размениха целувки. Камила беше избрала бял тоалет с леки черни дантелени елементи. Мелания беше с бледо жълт тоалет.

След пиене на следобеден чай, придружен със сладкиши, Чарлз Трети и Камила, които са запалени по екологичната кауза, по флората и фауната, разгледаха кошерите на Белия дом, от които се произвежда регулярно мед. Обиколката на знатните персони в Белия дом продължи един час и само медийни фотографи можеха да присъстват на нея. От кадрите от обиколката се вижда например маса, на която има поставени бурканчета с мед от кошерите на Белия дом и пред която са застанали кралят и кралицата и семейство Тръмп. На друга снимка се вижда как кралят и кралицата разглеждат макет на бъдещата бална зала на Белия дом. На трета снимка се вижда как кралят и кралицата минават покрай картина, представляваща Тръмп с вдигнат високо юмрук след опита за убийство срещу него по време на митинг в щата Пенсилвания.

След визитата в Белия дом Чарлз Трети и Камила се отправиха към британското посолство във Вашингтон за градинско парти, на което бяха поднесени сандвичи с краставички.

По време на първия ден от държавната визита кралица Камила носеше брошка, на която бяха „обединени“ знамената на САЩ и Обединеното кралство, възпроизведени от скъпоценни камъни, което илюстрира целта на визитата на британския монарх, а именно да бъде подчертана специалната връзка между двете държави.

Днес крал Чарлз Трети ще произнесе реч в Конгреса на САЩ.

 

След това кралската двойка ще посети Ню Йорк, където ще почете жертвите от атаките на 11 септември 2001 г.. Отделно Камила, която е страстен читател, ще отбележи на събитие и стогодишнината на историите за Мечо Пух.

Посещението ще завърши във Вирджиния със среща на краля с хора, занимаващи се с природозащитна дейност.

Правителството на британския премиер Киър Стармър се надява визитата да укрепи „специалните отношения“ между двете страни, които са на най-ниското си ниво от Суецката криза насам.

Британският посланик в САЩ Крисчън Търнър заяви, че визитата ще подчертае споделената история, жертви и ценности между двете държави, добавяйки, че подходът ще бъде типично британски: „Запази спокойствие и продължи напред“.

Макар че Тръмп смекчи критиките си към Великобритания през последните дни относно позицията й за Иран, вътрешен имейл на Пентагона посочва, че САЩ биха могли да преразгледат позицията си относно британските претенции към Фолклендските острови като наказание за липсата на подкрепа, което допълнително напряга отношенията.

Една тема извън обсега на визитата е скандалът с Джефри Епстийн. Кралски източници заявиха, че няма да е възможно кралската двойка да се срещне с жертви на Епстийн по време на обиколката, за да не се повлияе на евентуални съдебни дела.

Братът на Чарлз Трети - Андрю, чиято репутация беше сериозно накърнена заради връзките му с покойния сексуален престъпник, в момента е обект на полицейски разследвания. Той отрича всякакви нарушения.

Източник: Габриела Големанска    
Крал Чарлз Трети Кралица Камила САЩ Държавно посещение Великобритания Специални отношения Напрежение между съюзници Фолклендски острови Скандалът Епстийн Годишнина независимост САЩ
По темата

Депутатите разпределиха местата си в пленарната зала, бюджетът остава приоритет №1

Депутатите разпределиха местата си в пленарната зала, бюджетът остава приоритет №1

Блясък в Ню Йорк: Джордж Клуни получи престижна награда, придружен от ослепителната Амал

Блясък в Ню Йорк: Джордж Клуни получи престижна награда, придружен от ослепителната Амал

Автомобил прегази малко дете в Розино

Автомобил прегази малко дете в Розино

Свидетелства за изнасилвания и

Свидетелства за изнасилвания и "ферма за бебета": Какво се е случвало в ранчото "Зоро" на Епстийн

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Един от най-грозните, но най-комфортни автомобили идва на българския пазар

Един от най-грозните, но най-комфортни автомобили идва на българския пазар

carmarket.bg
<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
Ексклузивно

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Преди 6 дни
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Преди 6 дни
<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Ексклузивно

Тръмп удължава примирието с Иран

Преди 6 дни
<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Ексклузивно

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Преди 6 дни
<p>КС разглежда решението за &bdquo;Съвета за мир&ldquo; на Тръмп</p>

КС разглежда решението на НС за „Съвета за мир“ на Тръмп

България Преди 12 минути

Казусът е дали парламентът има право да задължи изпълнителната власт да внесе конкретен законопроект

Оливия Родриго превзе „Билборд“: Певицата оглави Хот 100 за четвърти път

Любопитно Преди 14 минути

23-годишната звезда превзе върха със сингъла "Drop Dead", оставяйки зад гърба си Ела Лангли и Бруно Марс. В Топ 10 на престижната класация място намериха още Джъстин Бийбър и изненадващо участие на виртуална група от хитова анимация

Целият свят бяга за тези, които не могат: Wings for Life World Run отново обединява стотици хиляди за кауза без финална линия

Любопитно Преди 20 минути

Wings for Life World Run е най-голямото синхронизирано бягане в света и единственото по рода си събитие без фиксирана финална линия

Бебе на борда: Жена роди на 10 000 метра височина минути преди кацане

Бебе на борда: Жена роди на 10 000 метра височина минути преди кацане

Любопитно Преди 34 минути

Екипажът на Delta и трима медицински доброволци се превърнаха в герои, след като помогнаха на бременна жена да роди успешно в небето над САЩ

"Бронираната" бална зала в Белия дом може да промени сигурността на Тръмп

"Бронираната" бална зала в Белия дом може да промени сигурността на Тръмп

Свят Преди 39 минути

Визията на президента за разкошна бална зала на стойност 400 милиона долара, както и огромния военен комплекс под нея, срещна правни пречки

Окончателно: Само 20 години затвор за убиеца на Анита от Перник

Окончателно: Само 20 години затвор за убиеца на Анита от Перник

България Преди 1 час

Престъплението, което разтърси обществото, беше извършено с особена жестокост и в условията на домашно насилие през 2023 г.

<p>Катастрофа с тир затвори временно АМ &quot;Тракия&quot; край Пазарджик</p>

Затвориха временно АМ "Тракия" заради изтеглянето на катастрофирал тир

България Преди 1 час

Трафикът се пренасочва през пътен възел "Калугерово"

Приятели завинаги: Антонио Бандерас и Мелани Грифит на рядка семейна вечеря в Ел Ей

Любопитно Преди 1 час

Бившите съпрузи Мелани Грифит и Антонио Бандерас остават еталон за добри отношения след развода

Издирват 94-годишен мъж с деменция, изчезнал във Варненско

Издирват 94-годишен мъж с деменция, изчезнал във Варненско

България Преди 1 час

Извършват се обходи в района, като основно се претърсва местността ''Крушките'', в близост до дома му

Тежка катастрофа на пътя Мездра - Своге, загина 18-годишно момиче

Тежка катастрофа на пътя Мездра - Своге, загина 18-годишно момиче

България Преди 1 час

Инцидентът е станал в района на Гара Лакатник

Вдъхновени от крилата на насекоми: Учени създадоха покритие, което унищожава вирусите

Любопитно Преди 1 час

Прототипът е тестван върху човешкия парагрипен вирус тип 3 (hPIV-3), който може да предизвика бронхиолит и пневмония

Създадоха фонд за превенция, лечение и терапия на хaзартнатa зависимост

Създадоха фонд за превенция, лечение и терапия на хaзартнатa зависимост

България Преди 1 час

Негови посланици ще бъдат Малена и Тервел Замфирови

Едва на 37 години почина бившият футболист на "Спартак Варна" Васко Боев

Едва на 37 години почина бившият футболист на "Спартак Варна" Васко Боев

България Преди 1 час

Бившият футболист и треньор в школата на клуба е починал на 37-годишна възраст

Скандал в Темида: Започва дисциплинарно производство срещу съдия заради натиск върху колега

Скандал в Темида: Започва дисциплинарно производство срещу съдия заради натиск върху колега

България Преди 2 часа

Министърът на правосъдието смята, че с действията си съдията е нарушил основни етични правила

Каш Пател

„Списъкът“ на стрелеца: Защо Каш Пател е бил изключение

Свят Преди 2 часа

Коул Алън в предполагаемия си манифест е заявил, че е искал да убие всеки член на администрацията на Тръмп, когото успее да намери, с изключение на директора на ФБР Каш Пател

Пропаганда, власт и похот: Тайният сексуален живот на Йозеф Гьобелс

Любопитно Преди 2 часа

Докато Магда Гьобелс е представяна за „майката на нацията“, съпругът ѝ превръща властта си в инструмент за сексуална принуда, криейки се зад маската на идеалния ариец

Всичко от днес

От мрежата

10-те най-малко популярни породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg

Кучето ви играе прекалено грубо? Ето как да го спрете, преди да стане проблем

dogsandcats.bg
1

Императорският пингвин вече е застрашен от изчезване

sinoptik.bg
1

80% от обема на язовирите е запълнен

sinoptik.bg

Служителите говорят: Какво се крие зад фасадата на Хари и Меган

Edna.bg

Орлин Горанов ще пее в Монреал и Торонто

Edna.bg

Димитър Велковски спечели WINBET Гол на кръга

Gong.bg

"Заедно като юмрук" - ЦСКА: Всички като един утре вечер!

Gong.bg

4-годишно дете загина, след като беше прегазено от кола в Карловско

Nova.bg

Жълт код за гръмотевични бури и валежи в сряда

Nova.bg