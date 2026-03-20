Важната визита на крал Чарлз III при Тръмп в САЩ все още не е потвърдена - проблеми застрашават кралското посещение

О чаква се крал Чарлз III и кралица Камила да осъществят дългоочакваното си държавно посещение в Белия дом в края на следващия месец, но все още има някои проблеми, които могат да попречат на пътуването, потвърждават множество източници пред Page Six.

Британският монарх (77 г.) и неговата съпруга (78 г.) трябва да бъдат приети от президента Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп във Вашингтон през последната седмица на април, за да помогнат за началото на честванията на 250-ия рожден ден на Америка, научи Page Six.

Посещението е необходимо за омекотяване на напрежението между президента Тръмп и британския премиер Киър Стармър, което расте заради войната в Иран.

Тръмп открито критикува Стармър заради съпротивата на Великобритания да окаже подкрепа на операцията; Стармър, от своя страна, заяви, че решенията му са ръководени от закона и „националния интерес“.

Въпреки публичните атаки на Тръмп срещу Стармър, той нарече крал Чарлз „страхотен човек“, казвайки пред репортери в Белия дом по-рано този месец: „Той идва много скоро“.

Очаква се кралските особи да посетят Ню Йорк, както и Вашингтон, а вътрешни лица се надяват, че посещението ще докаже още веднъж колко специални са отношенията между Обединеното кралство и САЩ. Но служител на двореца ни каза, че „всички пътувания зависят от съветите на правителството“, добавяйки, че „планирането и подготовката продължават“ преди официалното съобщение.

Междувременно се смята, че официалните лица вече са гарантирали, че посещението ще продължи само три дни, тъй като кралят все още е подложен на лечение от рак.

От Бъкингамския дворец все още не са коментирали темата.

И въпреки очевидното затопляне на отношенията между Чарлз и принц Хари, кралят няма да се види със сина си, базиран в Калифорния, който по това време ще бъде в Австралия на „псевдокралско“ пътуване със съпругата си Меган Маркъл.

Чарлз и Камила за последно посетиха САЩ през март 2015 г. Очаква се това да бъде единственото посещение на краля в САЩ тази година. Както разкрихме, принц Уилям – и вероятно Кейт Мидълтън – ще поемат високопрофилните чествания на „Америка 250“ през юли.

Чарлз постла червения килим за Тръмп (79 г.) и Мелания (55 г.) миналия септември по време на безпрецедентно второ държавно посещение в Обединеното кралство, където първото семейство бяха почетни гости в замъка Уиндзор.

Според съобщенията Тръмп е бил очарован от Кейт Мидълтън, след като е бил настанен до нея на вечерята.

По време на държавния банкет в замъка Уиндзор президентът изглежда е объркал принцесата на Уелс (44 г.) с Камила, гледайки директно към Кейт, докато е изразявал благодарност към „кралицата“.

Той похвали Кейт като „сияйна, здрава и красива“ по време на речта си.

Тръмп е голям фен на кралското семейство и според съобщенията е обожавал покойната кралица Елизабет II, която го покани в Обединеното кралство по време на първото му президентство през юни 2019 г.

Кралското посещение през април идва само седмици след ареста през февруари на по-малкия брат на Чарлз, бившия принц Андрю, който беше отведен от полицията по подозрение в изтичане на поверителна информация от правителството на Обединеното кралство към милиардера педофил Джефри Епстийн.

Това подтикна водещия на „Оскарите“ Конан О'Брайън да се пошегува: „Това е първият път от 2012 г. насам, в който няма британски актьори, номинирани за най-добра мъжка или женска роля. Да, британският говорител каза: „Е, поне ние си арестуваме педофилите. Това поне е в наша полза“.