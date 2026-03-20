Свят

Важната визита на крал Чарлз III при Тръмп в САЩ все още не е потвърдена - проблеми застрашават кралското посещение

Дългоочакваното посещение на крал Чарлз III в Белия дом през април виси на косъм. Докато Доналд Тръмп вече обяви пристигането на „страхотния монарх“, източници от двореца разкриват, че здравословното състояние на краля и шокиращият арест на принц Андрю за връзки с Епстийн могат да провалят историческата среща

20 март 2026, 13:03
О чаква се крал Чарлз III и кралица Камила да осъществят дългоочакваното си държавно посещение в Белия дом в края на следващия месец, но все още има някои проблеми, които могат да попречат на пътуването, потвърждават множество източници пред Page Six.

Британският монарх (77 г.) и неговата съпруга (78 г.) трябва да бъдат приети от президента Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп във Вашингтон през последната седмица на април, за да помогнат за началото на честванията на 250-ия рожден ден на Америка, научи Page Six.

Посещението е необходимо за омекотяване на напрежението между президента Тръмп и британския премиер Киър Стармър, което расте заради войната в Иран.

Тръмп открито критикува Стармър заради съпротивата на Великобритания да окаже подкрепа на операцията; Стармър, от своя страна, заяви, че решенията му са ръководени от закона и „националния интерес“.

Въпреки публичните атаки на Тръмп срещу Стармър, той нарече крал Чарлз „страхотен човек“, казвайки пред репортери в Белия дом по-рано този месец: „Той идва много скоро“.

Очаква се кралските особи да посетят Ню Йорк, както и Вашингтон, а вътрешни лица се надяват, че посещението ще докаже още веднъж колко специални са отношенията между Обединеното кралство и САЩ. Но служител на двореца ни каза, че „всички пътувания зависят от съветите на правителството“, добавяйки, че „планирането и подготовката продължават“ преди официалното съобщение.

Междувременно се смята, че официалните лица вече са гарантирали, че посещението ще продължи само три дни, тъй като кралят все още е подложен на лечение от рак.

От Бъкингамския дворец все още не са коментирали темата.

И въпреки очевидното затопляне на отношенията между Чарлз и принц Хари, кралят няма да се види със сина си, базиран в Калифорния, който по това време ще бъде в Австралия на „псевдокралско“ пътуване със съпругата си Меган Маркъл.

Чарлз и Камила за последно посетиха САЩ през март 2015 г. Очаква се това да бъде единственото посещение на краля в САЩ тази година. Както разкрихме, принц Уилям – и вероятно Кейт Мидълтън – ще поемат високопрофилните чествания на „Америка 250“ през юли.

Чарлз постла червения килим за Тръмп (79 г.) и Мелания (55 г.) миналия септември по време на безпрецедентно второ държавно посещение в Обединеното кралство, където първото семейство бяха почетни гости в замъка Уиндзор.

Според съобщенията Тръмп е бил очарован от Кейт Мидълтън, след като е бил настанен до нея на вечерята.

По време на държавния банкет в замъка Уиндзор президентът изглежда е объркал принцесата на Уелс (44 г.) с Камила, гледайки директно към Кейт, докато е изразявал благодарност към „кралицата“.

Той похвали Кейт като „сияйна, здрава и красива“ по време на речта си.

Тръмп е голям фен на кралското семейство и според съобщенията е обожавал покойната кралица Елизабет II, която го покани в Обединеното кралство по време на първото му президентство през юни 2019 г.

Кралското посещение през април идва само седмици след ареста през февруари на по-малкия брат на Чарлз, бившия принц Андрю, който беше отведен от полицията по подозрение в изтичане на поверителна информация от правителството на Обединеното кралство към милиардера педофил Джефри Епстийн.

Това подтикна водещия на „Оскарите“ Конан О'Брайън да се пошегува: „Това е първият път от 2012 г. насам, в който няма британски актьори, номинирани за най-добра мъжка или женска роля. Да, британският говорител каза: „Е, поне ние си арестуваме педофилите. Това поне е в наша полза“.

Катастрофа в Троян, трима души са ранени

Скръб в Украйна: Отиде си патриарх Филарет, символът на църковната независимост

На 97-годишна възраст почина патриархът на Украйна Филарет. Тъжната вест съобщи митрополит Епифаний. Филарет ще остане в историята като ключова фигура за автокефалията на местната църква. Той прекара последните си дни в болница след влошено здраве

Русия няма да участва в предстоящата среща за Украйна в САЩ

Това ще бъдат контакти между представители на Киев и Вашингтон, заяви Дмитрий Песков

Манията Labubu превзема Холивуд: Режисьорът на „Падингтън“ прави филм за хитовите кукли

Глобалният феномен Labubu става кинозвезда! Sony Pictures и Pop Mart обявиха филм под режисурата на Пол Кинг ("Уонка" и "Падингтън"). Аксесоарът, по който полудяха Риана и Лиса от Blackpink, ще оживее на екрана, за да превърне играчките в блокбъстър

Мистерията „Чарли Кърк“: Кой нареди спиране на разследването

Бившият директор на Националния център за борба с тероризма Джо Кент заяви, че на неговия екип е било възпрепятствано да продължи разследването на убийството на консервативния активист Чарли Кърк, като твърди, че федерални агенции са му наредили да прекрати работата въпреки неразрешените въпроси около покушението

Над 34 500 души са изразили желание да гласуват в чужбина на избори през април

Общо 34 609 са потвърдените заявления за гласуване в секция извън страната

Владо Михайлов: Нямах самочувствието да съм ментор на утвърдени артисти

Владо Михайлов за пътя от участник до ментор, уроците от киното, работата с утвърдени артисти и предизвикателството да балансира между сцената и семейството

Арестуваха криминално проявен с тефтери с имена и големи суми пари в Ботевград

Това съобщи изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев

Спиращи дъха битки в “The Floor” тази неделя

Кой ще се доближи до наградата от 30 000 евро – гледайте тази неделя от 20:00 ч. по NOVA

Представиха първия нов влак "Шкода" у нас, до лятото се очакват още

Влаковете разполагат с 333 места и развиват до 160 км/ч

Теч от радиоактивна „гробница“: Експерти бият тревога

На крачка от авиационна катастрофа: Пътническият самолет се разминал на едва 90 метра от товарната машина секунди преди кацане

Шокиращ обрат: Иран похвали ракетите си, след което съобщи за убит генерал

Европа трябва да говори в един глас по отношение на войната в Близкия изток, заяви премиерът Андрей Гюров пред "Евронюз"

Гюров е в Брюксел за среща на върха на Европейския съюз

Заряза ли Зукърбърг метавселената в полза на AI

Основателят на Facebook похарчи стотици милиони долари, за да преобразува компанията в Meta и да я посвети в създаването на виртуални светове (метавселена). Но видим напредък в тази сфера почти няма, а вместо това Зук е фокусиран изцяло върху AI

Борислав Сарафов взе участие в 20-ата среща на Консултативния форум на главните прокурори в Хага

