Свят

Тръмп за Иран: Много непочтени хора

Президентът на САЩ отрече публикуваните в Иран текстове на мирно споразумение

Николай Киров Николай Киров

12 юни 2026, 17:21
Тръмп за Иран: Много непочтени хора
Източник: EPA/БГНЕС

"Условията, които Иран разкри с фалшивите новини, нямат нищо общо с условията, които бяха договорени писмено".

Това обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в социалната си мрежа Трут сошъл, след като ирански информационни агенции публикуваха текст, който според тях е договореното със САЩ споразумение за прекратяване на огъня.

Ирански агенции: Това е споразумението със САЩ

В текста се посочва, че САЩ са се съгласили спиране на военните действия, включително от страна на Израел, премахване на морската блокада срещу Иран, репарации за войната, започване на нови ядрени преговори, отмяна на санкциите и постепенно размразяване на иранските активи в чужбина за 24 млрд. долара, като при това Техеран ще запази контрола си върху Ормузкия проток.

"Това, което казаха, включително слабото им и жалко изявление за сключена сделка, няма нищо общо с истината. Много непочтени хора, с които да се работи. С тях няма такова нещо като добросъвестно отношение. Невероятно! Също така, напълно отблъснатата им атака с дронове снощи срещу индийски кораби, напускащи Ормузкия проток, е абсолютно непиремлива. По-добре да се стегнат, и то бързо!", предупреди Тръмп.

В същото време иранският външен министър Абас Арагчи коментира, че "Меморандумът за разбирателство от Исламабад" за приключване на войната на САЩ и Израел срещу Иран "никога не е бил по-близо", но призова медиите да се въздържат от спекулации за съдържанието на документа.

Автор: Николай Киров
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