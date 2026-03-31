„Намерете си собствен петрол“: Крал Чарлз отива при Тръмп въпреки скандалите и обидите

31 март 2026, 15:19
Доналд Тръмп с крал Чарлз III и принцеса Катрин на кралския банкет   
Източник: GettyImages

К рал Чарлз и кралица Камила ще се срещнат с президента на САЩ Доналд Тръмп в края на април, след като държавно посещение в Съединените щати беше потвърдено от Бъкингамския дворец.

На връщане кралят ще посети Бермудите – британска отвъдморска територия в Северния Атлантик.

Пътуването до САЩ се очакваше от известно време, но подобни посещения се извършват от името на правителството на Обединеното кралство – и изглежда официалното съобщение е изчаквало подходящ момент на фона на политическото напрежение около войната с Иран.

Подробности за програмата в САЩ все още не са публикувани, но тя ще включва Вашингтон, като това ще бъде първото държавно посещение на Великобритания в САЩ след визитата на кралица Елизабет II през 2007 г., съобщава Би Би Си (BBC).

Посещението ще включва държавна вечеря в Белия дом, а кралят ще произнесе реч пред Конгреса.

САЩ отбелязват 250-годишнината от своята независимост тази година и това ще бъде значителен акцент на пътуването, като от Бъкингамския дворец заявиха, че визитата ще „отбележи историческите връзки и съвременните двустранни отношения“ между страните.

Вероятно ще има интерес и дали кралят ще се срещне със сина си принц Хари, който живее в САЩ, по време на посещението.

Още от посещението на президента Тръмп във Великобритания миналия септември се спекулира, че кралят ще направи ответна визита.

Посещението на американския президент в замъка Уиндзор изглежда е подобрило отношенията между Великобритания и САЩ, като Тръмп миналата седмица каза за времето си с краля: „Той отдаде чест на мен и на нашата страна... прекарахме невероятно време“. Тръмп също така говори за топлотата в личните си отношения с краля, „Мисля, че е фантастичен“, и заяви, че очаква с нетърпение да бъде домакин на краля на държавен банкет.

Но имаше политически различия, включително по отношение на войната в Иран, в която Тръмп публично критикува британския премиер сър Киър Стармър, заявявайки, че той „не е Уинстън Чърчил“.

А във вторник президентът Тръмп заяви, че страни като Обединеното кралство трябва сами да осигурят Ормузкия проток, защото „САЩ вече няма да са там, за да ви помагат, точно както и вие не бяхте там за нас“ и „вървете си да си набавяте собствен петрол!“.

Това последва предишен спор, когато британските ветерани бяха разгневени от очевидното омаловажаване от страна на Тръмп на военното участие на Обединеното кралство в Афганистан.

И двата спора повдигнаха въпроси дали държавно посещение в САЩ през април трябва да се проведе – като лидерът на либералните демократи сър Ед Дейви заяви, че то трябва да бъде отменено.

Проучване на YouGov миналата седмица показа, че 49% от британската общественост са против държавното посещение в САЩ, докато 33% искат то да се състои. 

Посещението идва и след ареста на Андрю Маунтбатън-Уиндзор, а американският конгресмен Ро Хана призова крал Чарлз да се срещне с жертвите на сексуалния престъпник Джефри Епстийн. „Както знаете, това не е само американски въпрос“, написа Хана в писмо до краля в понеделник. Маунтбатън-Уиндзор винаги е отричал каквото и да е неправомерно поведение във връзка с отношенията си с Епстийн.

Но макар официалното обявяване на държавното посещение да е било забавено, изглежда подготовката е продължила тихо на заден план, без признаци, че визитата ще бъде отменена. Решението за провеждане на държавно посещение се взема от правителството, като кралят пътува от името на външното министерство.

Тръмп изглежда е очарован от монархията и силно цени отношенията си с крал Чарлз, а британското правителство изглежда готово да използва това, за да подобри връзките със САЩ и да намали дипломатическото напрежение.

Източник: BBC    
