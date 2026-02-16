Свят

С 2,2 промила зад волана: Полицай помете 8-годишно дете и баща му, опита да потули инцидента

Какво разказва потърпевшият шофьор

16 февруари 2026, 07:56
ФБР откри ДНК следа по ръкавица в разследването на отвличането на майката на Савана Гътри

ФБР откри ДНК следа по ръкавица в разследването на отвличането на майката на Савана Гътри
Приключи Мюнхенската конференция по сигурността

Приключи Мюнхенската конференция по сигурността
„Реални са, но има неща, които не мога да кажа в ефир“ - Барак Обама за извънземните

„Реални са, но има неща, които не мога да кажа в ефир“ - Барак Обама за извънземните
Владимир Путин „няма още много време“, казва Зеленски, докато 73-годишният руски лидер изчезва мистериозно за седмица

Владимир Путин „няма още много време“, казва Зеленски, докато 73-годишният руски лидер изчезва мистериозно за седмица
Оттук ли идват идеите на Тръмп за НАТО?

Оттук ли идват идеите на Тръмп за НАТО?
Трудна за откриване и фатална: Как действа отровата, с която може да е убит Навални

Трудна за откриване и фатална: Как действа отровата, с която може да е убит Навални
Марко Рубио: Свят без граници ни струва скъпо

Марко Рубио: Свят без граници ни струва скъпо
Показания на свидетели по случая

Показания на свидетели по случая "Петрохан": Кой е "гуруто", чиято дума е била закон за общността?

С лед като полицай, седнал зад волана след употреба на алкохол, помете кола на пътя Стара Загора - Чирпан и рани 8-годишно дете и баща му - пред NOVA говори потърпевшият шофьор. Инцидентът е от 6 февруари, но за него се разбра дни по-късно. Полицаят заема изпълнителна длъжност в дирекцията в Стара Загора. Той е отнел предимство на другата кола, в която са пътували бащата и 8-годишният му син, а дрегерът е показал, че униформеният е управлявал автомобила си с 2,22 промила алкохол в кръвта.

При удара детето и бащата са пострадали, но са без опасност за живота. Служителят на реда е бил задържан за 24 часа в РУ-Чирпан. По случая е образувано досъдебно производство. Със заповед на вътрешния министър служителят е временно отстранен от длъжност и срещу него тече дисциплинарна процедура.

Инцидентът е станал на кръстовище на стария път Стара Загора - Чирпан при  отбивката за Винарово и Малко Трънково. Това е добре обозначен и широк пътен възел. На това място полициейския служител отнема предимството и блъска колата на Петър Савов, в която е пътувал и неговият 8-годишен син.

Полицай с положителен тест за алкохол удари кола с дете

"На 6 февруари със сина ми тръгнахме да се прибираме от Стара Загора. За огромен късмет бяхме само двамата. Съпругата ми за първи път остана вкъщи и не пътува с нас. Имам и още една дъщеря, която до последно се чудеше дали да дойде", разказа потърпевшият Петър Савов.

По думите му на кръстовището колата му била буквално отнесена. "Единственото, което успях да видя, бяха фаровете, а в следващия момент просто не си спомням нищо. Ударът беше жесток. Нямам представа с каква скорост е карал, но нямах абсолютно никакво време за реакция", заяви той. 

За инцидента се разбрало няколко дни по-късно, когато близки на Петър се опитали да благодарят на екипа на Спешна помощ. Тогава станало ясно и че водачът, отнел предимството е полицай. На въпрос останал ли е с впечатление, че униформеният се е обзоначил като длъжностно лице в първите мигове на катастрофата - потърпевшият заяви: "Не съм станал пряк свидетел на това. Но по-късно с нас се свърза човек, който е присъствал на катастрофата и помоли да запазим самоличността му. Той каза, че полицаят се е представил като колега от дирекцията с цел случаят да бъде смекчен или потулен. Искам да благодаря на полицая, който първи беше на мястото - Станислав Тенев,  че не е позволил това да се случи. Дори му се е разкрещял и му е казал: „Как можеш да искаш това от мен? Има пострадало дете“, разказа Петър. 

Родителите от Крушевец искат доживотен затвор за полицая

Мъжът заяви, че се е срещнал с водача, който е ударил колата му. "Трудно беше да разберем кой е. Опита се да скрие информация. Работи в криминалистична лаборатория. Вещо лице е към съда в Стара Загора в областта на криминалистиката. Срещнах се с него. Изглеждаше съсипан, притеснен и много съжаляващ. Аз му повярвах. Но впоследствие разбрах, че ме е подвел за много неща. Първо - че е дисциплинарно уволнен. После - че е обикновен пътен полицай. И че по никакъв начин не е опитал да повлияе чрез служебното си положение - а това не е така", обясни Савов. 

Именно подвеждащата информация от страна на унифомения накарала Петър да даде гласност на случая. 

След запитвания от журналисти дни след катастрофата беше потвърдено, че става дума за 43-годишен мъж - полицейски служител към Областната дирекция на МВР в Стара Загора. По-късно стана ясно, че със заповед той е временно отстранен от длъжност, а към настоящия момент е образувано дисциплинарно производство. Прокуратурата работи по случая.

Източник: NOVA    
Катастрофа Пиян полицай Шофиране в нетрезво състояние Стара Загора Чирпан Пострадало дете Полицай отстранен от длъжност Опит за потулване Досъдебно производство промила алкохол Петър Савов
Последвайте ни

По темата

Огнен ад пред дома на кмета на Бистрица: Месеци след маскираните с бухалки, пламна имуществото му

Огнен ад пред дома на кмета на Бистрица: Месеци след маскираните с бухалки, пламна имуществото му

ФБР откри ДНК следа по ръкавица в разследването на отвличането на майката на Савана Гътри

ФБР откри ДНК следа по ръкавица в разследването на отвличането на майката на Савана Гътри

С 2,2 промила зад волана: Полицай помете 8-годишно дете и баща му, опита да потули инцидента

С 2,2 промила зад волана: Полицай помете 8-годишно дете и баща му, опита да потули инцидента

Квантова телепортация беше извършена през интернет за първи път

Квантова телепортация беше извършена през интернет за първи път

НАП ще проверява доходите на енергийно бедни

НАП ще проверява доходите на енергийно бедни

pariteni.bg
4 причини защо котките изведнъж започват да съскат

4 причини защо котките изведнъж започват да съскат

dogsandcats.bg
„Всичко, което се случва, е чудовищно“: Майката на Николай Златков с тежки обвинения към разследването
Ексклузивно

„Всичко, което се случва, е чудовищно“: Майката на Николай Златков с тежки обвинения към разследването "Петрохан"

Преди 14 часа
Приключи Мюнхенската конференция по сигурността
Ексклузивно

Приключи Мюнхенската конференция по сигурността

Преди 10 часа
Изписаха Линдзи Вон от болница след тежката контузия на Олимпийските игри
Ексклузивно

Изписаха Линдзи Вон от болница след тежката контузия на Олимпийските игри

Преди 14 часа
180 души евакуирани в Северна Македония след преливане на река Заяшка
Ексклузивно

180 души евакуирани в Северна Македония след преливане на река Заяшка

Преди 10 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

"Имахме много тежка нощ": Буря остави хиляди домакинства без ток в Нова Зеландия

"Имахме много тежка нощ": Буря остави хиляди домакинства без ток в Нова Зеландия

Свят Преди 15 минути

Повечето полети от и до столицата Уелингтън бяха отменени или забавени тази сутрин

<p>Уиткоф и Къшнър&nbsp;отиват в Женева за преговори с Иран за ядрената програма</p>

Американски пратеници отиват в Женева за преговори с Иран за ядрената програма

Свят Преди 32 минути

Тези нови преговори идват, след като Вашингтон заплаши Техеран с военна интервенция вследствие на жестокото потушаване на масовите протести в Иран

<p>Ким Чен-ун откри жилища за семействата на загинали войници във войната в Украйна</p>

Ким Чен-ун откри жилищен комплекс в Пхенян за семействата на загинали севернокорейски войници

Свят Преди 1 час

Комплексът е предназначен за близките на военни, изпратени в чужбина, като според външни източници хиляди севернокорейски войници са загинали в Украйна през 2024 г.

<p>Задушаване в пламъците: Жертви и ранени след пожар в&nbsp;търговски център</p>

Пожар в търговски център в Йемен - един загинал и 13 ранени

Свят Преди 1 час

Огънят е унищожил сградата и е причинил щети на близки магазини, като жертвата и пострадалите са вследствие на задушаване, съобщиха местните власти

Северната диета може да ви помогне да спите по-добре и да живеете по-дълго

Северната диета може да ви помогне да спите по-добре и да живеете по-дълго

Любопитно Преди 2 часа

Това, което прави диетата толкова щадяща за здравето, е комбинацията от богати на противовъзпалителни и антиоксиданти храни

Островът, който загуби връзка с външния свят

Островът, който загуби връзка с външния свят

Любопитно Преди 2 часа

Атлантическият остров Света Елена е толкова отдалечен, че някога Наполеон е бил заточен там

Астронавтите скоро ще могат да си разменят телефонни съобщения в Космоса

Астронавтите скоро ще могат да си разменят телефонни съобщения в Космоса

Любопитно Преди 2 часа

Астронавтите имат право да носят фотоапарати със себе си още от ранните дни на космическата програма

Откриха смъртоносен паразит край езерата Мийд и Мохаве

Откриха смъртоносен паразит край езерата Мийд и Мохаве

Свят Преди 2 часа

Учени откриха следи от опасен сладководен паразит около езерата Мийд и Мохаве, който може да причини фатална инфекция при кучета след контакт с вода

,

Как един лекар преплува океана, за да помага на Украйна

Любопитно Преди 2 часа

Британският лекар Леонид Кривски, който е роден в Москва, събира и изпраща помощи на колегите си в Украйна, за да спасяват човешки живот

Времето се обръща: Сняг и студ през новата седмица

Времето се обръща: Сняг и студ през новата седмица

България Преди 2 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Нетаняху: Иран да демонтира ядрената си инфраструктура

Нетаняху: Иран да демонтира ядрената си инфраструктура

Свят Преди 11 часа

Нетаняху също така заяви, че Израел все още трябва да „завърши работата“ по унищожаването на „всички тунели в Газа“

<p>Карди Би падна от стол по време на концерт в Лас Вегас</p>

Инцидент на сцената: Карди Би падна по време на концерт и обвини „правителството“

Любопитно Преди 12 часа

Карди Би падна от стол по време на концерт в Лас Вегас, но продължи шоуто с хумор, превърна инцидента в шега към „правителството“ и по-късно коментира случилото се в социалните мрежи

Сезона-Слънце на “Като две капки вода” изгрява в ефира на NOVA в понеделник вечер

Сезона-Слънце на “Като две капки вода” изгрява в ефира на NOVA в понеделник вечер

Любопитно Преди 13 часа

Нов ментор, нов член на журито, интересни участници и емоционални истории са само част от изненадите за зрителите

Майката на Ивайло Калушев: Желаеше смъртта му да не води до прераждане

Майката на Ивайло Калушев: Желаеше смъртта му да не води до прераждане

България Преди 13 часа

На 1 февруари двамата за последно разменили съобщения в криптирано мобилно приложение

Тръмп: Съветът за мир ще даде над $5 млрд. за Газа

Тръмп: Съветът за мир ще даде над $5 млрд. за Газа

Свят Преди 13 часа

Тръмп написа, че страните членки са поели ангажимент да изпратят хиляди служители за одобрените от ООН стабилизационни сили и местната полиция в палестинския анклав

Какво разкрива кръвната ви група за любовния ви живот

Какво разкрива кръвната ви група за любовния ви живот

Любопитно Преди 15 часа

Нека видим какво разкрива кръвната ви група за вашия любовен стил

Всичко от днес

От мрежата

Защо виното е токсично за котките

dogsandcats.bg

Как кучетата откриват трюфели

dogsandcats.bg
1

Внимание! Предстои рязко зимно нахлуване

sinoptik.bg
1

Арката на любовта в Италия се срути

sinoptik.bg

Лятното часово време 2026: кога и как да се подготвим

Edna.bg

Дневен хороскоп за 16 февруари, понеделник

Edna.bg

Обявяват днес Спортист на Балканите, Насар и Алекс Николов са сред кандидатите

Gong.bg

Фейенорд с извънреден лагер в Белгия заради Стърлинг

Gong.bg

Проливните дъждове затвориха пътя Велинград - Сърница

Nova.bg

Полицай с 2,2 промила зад волана помете кола с 8-годишно дете и баща му

Nova.bg