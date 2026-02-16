Астронавтите скоро ще могат да си разменят телефонни съобщения в Космоса

А стронавтите скоро ще могат да си разменят съобщения в Космоса, след като администраторът на НАСА Джаред Айзакман обяви, че ще могат да вземат телефоните си на бъдещи мисии.

В исторически план НАСА не се е сблъсквала с проблема с астронавтите, които вземат телефоните си, тъй като космическата агенция е създадена преди изобретяването на мобилния телефон. Но за по-късни мисии, когато мобилните телефони са били опция, астронавтите досега са били оставени да използват официални канали за комуникация с родината си. Те използват космическата мрежа на НАСА, препредавайки сигнали от комуникационни спътници към и от Земята.

„Преди Космическата мрежа, астронавтите и космическите кораби на НАСА можеха да комуникират с екипа за поддръжка на Земята само когато бяха в полезрението на антена на земята. Това позволяваше комуникация само за по-малко от 15 минути на всеки час и половина“, обяснява НАСА за мрежата.

„Представете си, ако нашите мобилни телефони работеха по този начин. Щеше да е трудно да поддържаме връзка със семейството и приятелите си или да отговаряме на важни съобщения. Космическата мрежа осигурява почти непрекъснато комуникационно покритие всеки ден“.

Въпреки че астронавтите могат да използват тази мрежа, за да комуникират с дома, Айзъкман обяви, че следващият екипаж, който ще се отправи към МКС, и астронавтите, предназначени да обиколят Луната на Артемида II , ще могат да носят телефоните си със себе си.

„Астронавтите на НАСА скоро ще летят с най-новите смартфони, започвайки с Crew-12 и Artemis II“, написа Айзъкман в X и добавя:

„Ние даваме на нашите екипажи инструментите, за да заснемат специални моменти за своите семейства и да споделят вдъхновяващи изображения и видеоклипове със света“.

We’ve come a long way! I wasn’t allowed to take my shuttle IPod onto the @Space_Station as it “wasn’t certified” to fly there. That’s ridiculous. Couldn’t have my blue flight suit onboard either… not certified, so had to wear Russian version. https://t.co/zCf4hgGXz8 pic.twitter.com/T3g9RUHHa8 — Clayton C. Anderson - The Ordinary Spaceman™ (@Astro_Clay) February 5, 2026

Астронавтите имат право да носят фотоапарати със себе си още от ранните дни на космическата програма, въпреки че в началото имаше известни опасения, че други държави ще възприемат снимките, направени от орбита, като акт на злоба или дори война. Освен това, в най-ранните дни НАСА имаше и други по-належащи грижи.

„Когато Джон Глен стана първият американец в орбита, носенето на фотоапарат беше второстепенна мисъл. 35-милиметров фотоапарат Ansco Autoset, произведен от Minolta, беше закупен от местна аптека и набързо модифициран, за да може астронавтът да го използва по-лесно, докато е в скафандъра си“, обясняват от НАСА и допълват:

„По това време всичко, което Джон Глен правеше, се смяташе за експеримент. В началото на програмата никой не знаеше със сигурност дали безтегловността ще попречи на човек да вижда, да диша, да се храни и преглъща. Фотографията се смяташе за нищо повече от развлекателно допълнение“.

С промяната на политиката, телефоните ще бъдат достъпни за астронавтите, за да правят снимки, както и да комуникират със Земята. Освен това, тази стъпка би трябвало да позволи на астронавтите да получат по-добри камери на борда, с ускорен процес за одобряване на хардуер за използване в мисии на НАСА.

„Също толкова важно е, че оспорихме дългогодишни процеси и квалифицирахме съвременен хардуер за космически полети в ускорени срокове“, добави Айзъкман. „Тази оперативна спешност ще послужи добре на НАСА, докато се стремим към най-ценните научни изследвания в орбита и на лунната повърхност. Това е малка стъпка в правилната посока.“

Засега не е ясно кои телефони са одобрени за употреба в предстоящите мисии. Но скоро астронавтите ще могат да си „пубват“ (или да се игнорират, за да гледат собствените си телефони) до насита. С телефони, потенциално на борда на Artemis II, може дори да получим първото си „пубване“ отвъд орбитата на Луната.