Любопитно

Островът, който загуби връзка с външния свят

Атлантическият остров Света Елена е толкова отдалечен, че някога Наполеон е бил заточен там

16 февруари 2026, 06:39
Източник: iStock

А тлантическият остров Света Елена е толкова отдалечен, че някога Наполеон е бил заточен там. Днес връзката с външния свят осигурява една въздушна линия. Но полетите бяха спрени. Сега островът е откъснат от света, съобщи Deutsche Welle.

До отдалечения атлантически остров Света Елена, британска отвъдморска територия със собствено регионално управление, обикновено може да се стигне със самолет от Йоханесбург. Южноафриканската авиокомпания Airlink обслужва линията един до два пъти седмично с междинно кацане в Намибия, като общото времетраене на полета е малко над шест часа. Но в момента всичко е различно.

В официално съобщение на авиокомпанията се казва: "Със съжаление съобщаваме, че поради оперативни предизвикателства на летището в Света Елена с незабавно действие се прекратяват всички полети от и до острова. Airlink се извинява за евентуалните неудобства, причинени от обстоятелства, които са извън нашия контрол".

Една от най-трудните писти в света

Проблемите, довели да това решение, са свързани явно с безопасността на летището. Според информация от компетентните надзорни органи в Света Елена към момента не могат да бъдат напълно гарантирани ключови пожарни и охранителни стандарти. Поради това летището е затворено за редовни пътнически полети - на първо време до 20 февруари.

Пистата за излитане и кацане на острова е смятана за една от най-трудните в света. Тя се намира на високо плато директно над брега, със стръмни траектории при излитане и кацане и с непредсказуеми ветрове. Поради това летището е подходящо само за определен тип самолети. Големи машини не могат нито да излитат, нито да кацат там.

"Най-безполезното летище в света"

Остров Света Елена се намира на около 1800 километра западно от анголското крайбрежие. Летището на острова е струвало около 300 милиона евро и е било завършено в края на 2016 г. след петгодишен период на строителство. То е било финансирано главно от бюджета за развитие на Великобритания.

Критиците обвиняват проектантите, че не са обърнали достатъчно внимание на трудните географски условия. Още първите тестови полети показаха, че по-големите самолети изпитват затруднения при силни странични ветрове. Затова откриването на летището трябваше да бъде отложено. Първият пътнически самолет кацна година по-късно от планираното, а британската преса нарече летището "най-безполезното на света".

Последният дом на Наполеон

Света Елена има около 4000 жители, към които се прибавят и туристите. Няма почти никакви алтернативни възможности за пристигане и заминаване - островът е посещаван само от време на време от круизни кораби и веднъж месечно от товарен кораб.

Света Елена е една от най-отдалечените обитавани територии в света. Островът е известен и като мястото, където е бил заточен Наполеон. Тук той прекарва последните шест години от живота си.

Източник: Deutsche Welle    
Света Елена Отдалечен остров Наполеон Спрени полети Летище Света Елена Проблеми с безопасността Атлантически океан Трудна писта Airlink Британска територия
