Северната диета може да ви помогне да спите по-добре и да живеете по-дълго

Това, което прави диетата толкова щадяща за здравето, е комбинацията от богати на противовъзпалителни и антиоксиданти храни

16 февруари 2026, 06:40
Северната диета може да ви помогне да спите по-добре и да живеете по-дълго
К огато се сетите за географски райони, известни със здравословното си хранене, вероятно ви идват на ум средиземноморските страни. Но скандинавската диета е друг достоен претендент за титлата най-добра диета на планетата, тъй като традиционните хранителни навици на хората, живеещи в Дания, Исландия, Финландия, Норвегия и Швеция, предлагат много от същите ползи за здравето. 

„Това е по същество братовчедът на средиземноморската диета от по-студения климат“, казва Доун Джаксън Блатнър, регистриран диетолог-нутрициолог в Чикаго и автор на „Размяната на суперхрани“. „Много е подобна, но включва повече храни, които растат в студен климат“.

Създадена от група диетолози, учени и готвачи през 2004 г., „новата скандинавска диета“ се основава на местни, сезонни храни, със силен акцент върху здравословността, вкуса и устойчивостта. 

„Скандинавската диета не е прозрение за здравословно хранене – тя има много общо с други здравословни диетични планове“, казва Дейвид Л. Кац, специалист по превантивна медицина, бивш президент на Американския колеж по лайфстайл медицина и съавтор на „Как да се храним“. „Всички добри диети са съставени от истинска храна, предимно растения. Скандинавската диета е вариация на същата тема. Нейните ползи за здравето се изразяват в цялостна жизненост и дълголетие.“  

Всъщност, в брой от октомври 2025 г. на European Journal of Nutrition , изследователи анализираха 47 проучвания върху здравните резултати, свързани със спазването на скандинавската диета. Хората, които се придържаха стриктно към скандинавския стил на хранене, имаха 22% по-нисък риск от преждевременна смърт по каквато и да е причина, 16% по-нисък риск от смърт от сърдечно-съдови заболявания и 14% по-нисък риск от смърт от рак в сравнение с тези с по-ниско спазване на диетата.

Това, което прави диетата толкова щадяща за здравето, е комбинацията от богати на противовъзпалителни и антиоксиданти храни, заедно с високото съдържание на фибри и здравословни масла. „Това е висококачествена диета, която работи с пълна сила“, казва Кац. 

Какво се съдържа в скандинавската диета?

Северната диета е предимно растителен подход към храненето, като се набляга на плодове (особено горски плодове като боровинки, малини и червени боровинки, както и ябълки и круши), кореноплодни зеленчуци (като цвекло, картофи, ряпа, пащърнак и моркови) и кръстоцветни зеленчуци (като карфиол и зеле). Тя също така изисква пълнозърнести храни (като ръж, ечемик и овес), мазни риби (като сьомга, херинга, сардини и скумрия), бобови растения (като леща, боб и грах), както и ядки и семена.

Тези храни често се приготвят с подправки като магданоз, копър, горчица, хрян, оцет и/или лук, плюс полезни за сърцето масла, като например рапично масло (известно още като масло от канола).

Северната диета включва и нискомаслени млечни храни като skyr, исландско кисело мляко с високо съдържание на протеини, и кефир, ферментирала млечна напитка. 

За разлика от това, яйцата и постните меса като бизон, еленско и северно еленово месо се консумират умерено, а подсладените със захар храни и силно преработените храни се не препоръчват, но не се изключват. Подобно на средиземноморската диета, скандинавската диета не забранява определени храни. Тя е по-скоро гъвкав стил на хранене, отколкото структурирана диета.

Ползи за здравето от скандинавската диета

Скандинавската диета не е толкова добре проучена, колкото средиземноморската, но научните доказателства в подкрепа на нейните ползи нарастват. Всъщност, изследванията са установили, че строгото спазване на скандинавската диета е свързано с намален риск от сърдечни заболявания, инсулт и диабет тип 2, както и с намаляване на LDL холестерола, аполипопротеин B и систоличното кръвно налягане.

Например, проучване от 2017 г. в European Journal of Clinical Nutrition установи, че хората на средна възраст в Дания, които стриктно спазват скандинавската диета, имат значително по-нисък риск от инфаркт в продължение на 13,5 години проследяване. След това проучване в брой на Scientific Reports от 2024 г. установи, че хората, които най-стриктно се придържат към скандинавската диета, имат 58% по-нисък риск от развитие на неалкохолно мастно чернодробно заболяване в сравнение с тези с най-ниско придържане. А проучване в брой на Frontiers in Endocrinology от 2025 г. установи, че хората, които стриктно спазват скандинавска диета, имат 58% по-нисък риск от развитие на диабет тип 2.

И диетата показва ползи и за ежедневието. Проучване от 2022 г. установи, че спазването на скандинавска диета подобрява качеството на съня, докато друго проучване установи, че по-възрастните жени, които следват скандинавска диета, постигат по-добри резултати по показатели за физическа активност – включително шестминутен тест за ходене, сгъване на ръце и изправяне от стол. Тези открития накараха изследователите да заключат, че начинът на хранене може да помогне за намаляване на риска от инвалидност в напреднала възраст.

Въпреки че не е предназначена да бъде диета за отслабване, тя може да има такъв ефект. Преглед на седем проучвания по темата установи, че хората, които са следвали скандинавската диета, са изпитали подобрения в телесното си тегло.

Допълнително предимство: Подобно на други растителни диети, скандинавската диета може да е особено здравословна за планетата. „Хубавото на скандинавската диета е, че акцентира върху екологичното здраве с храни, които са от местен произход и са сезонни“, казва Лаура Киавароли, доцент в катедрата по хранителни науки в Университета в Торонто. Храната от местен произход изисква по-малко транспорт и следователно произвежда по-малко емисии на парникови газове. А „бобовите растения и зеленчуците имат по-нисък екологичен отпечатък“, добавя тя. 

Противовъзпалителни ефекти и други причини, поради които скандинавската диета работи

Това, което прави скандинавската диета полезна при толкова много различни здравословни състояния, са противовъзпалителните, богати на антиоксиданти храни, които тя съдържа. Това е важно, защото възпалението е ключовият път към всички основни хронични заболявания, отбелязва Кац. 

„Компонентите на скандинавската диета, особено плодовете и зеленчуците, са богати източници на антиоксиданти“, казва Киавароли. Освен това, пълнозърнестите храни, плодовете, зеленчуците и бобовите растения в диетата са добри източници на фибри, които могат едновременно да ви помогнат да се чувствате по-сити и да насърчат растежа на здравословни бактерии в червата, добавя Киавароли.

Освен това, пълнозърнестите храни като ръж и ечемик имат по-нисък гликемичен индекс, което помага за регулиране на кръвната захар, отбелязва Андреа Глен, регистриран диетолог и доцент по хранене в Нюйоркския университет. А омега-3 мастните киселини в мазната риба са полезни за здравето на сърцето и мозъка, казва Блатнер. 

Нещо повече, скандинавската диета „спомага за балансиране на нивата на хормоните, особено инсулин, хормони на стреса като епинефрин, норепинефрин и кортизол, и хормони, регулиращи апетита като грелин и лептин“, казва Кац.

Всъщност тази диета е пример за това как сборът от съставките ѝ е по-голям от отделните ѝ части. „Това, което прави скандинавската диета толкова здравословна, е, че много неща работят заедно – вероятно е комбинация от храни, които намаляват възпалението и риска от всички тези водещи причини за смърт“, казва Джоан Салдж Блейк, диетолог и клиничен професор по хранене в Бостънския университет и водеща на подкаста за хранене и здраве Spot On!

Друго потенциално предимство: Много елементи от диетата са изключително достъпни. Рапичното масло, например, е по-евтино от зехтина (който е основен елемент в средиземноморската диета), а кореноплодите обикновено са евтини, отбелязва Глен. 

Що се отнася до съставките, които обикновено са по-скъпи, като например риба, можете да изберете консервирани или замразени. „Когато морските дарове или зеленчуците са замразени, те вече са чисти, нарязани и готови за употреба, което минимизира хранителните отпадъци“, казва Салдж Блейк. „Все едно имате Рейчъл Рей във фризера си.“

Където и да живеете, дори и да не е в северен или хладен климат, можете да адаптирате диетата си, за да е подходяща за вас. Ако например не можете да намерите червени боровинки, можете да изберете други горски плодове. Не можете да намерите традиционен скандинавски ръжен хляб в магазина си за хранителни стоки? Потърсете друг вид пълнозърнест ръжен хляб със семена. Или изберете хрупкави ръжени хлябове вместо обикновени крекери. Ключът е да се даде приоритет на пълнозърнести или минимално преработени храни, казва Глен.

„Има много място за разнообразие в избора на храна“, казва Кац. Както и да го правите, добавя той, „ползата от здравословното хранене е, че имате повече години живот и по-дълъг живот в години“.

Източник: National Geographic    
