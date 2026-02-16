Свят

Украински дронове предизвикаха прекъсвания на тока и отоплението в Брянска област

Атаките с дронове са продължили повече от 12 часа и че са били свалени над 170 украински дрона

16 февруари 2026, 08:05
Украински дронове предизвикаха прекъсвания на тока и отоплението в Брянска област
У краински атаки с дронове са причинили частични прекъсвания на електрозахранването и отоплението в западната руска Брянска област, съобщиха вчера местните власти, описвайки ударите като едни от най-тежките от началото на войната, предаде ДПА.

Губернаторът на областта Александър Богомаз написа в "Телеграм", че ударите по енергийната инфраструктура са оставили пет общини и части от град Брянск без електричество и отопление.

Украински удари предизвикаха мащабни прекъсвания на тока в Русия

Той добави, че атаките с дронове са продължили повече от 12 часа и че са били свалени над 170 украински дрона.

Хиляди са без ток след украинска атака в руската Белгородска област

Русия многократно е нанасяла удари с ракети и дронове по енергийната мрежа на Украйна от началото на пълномащабната си инвазия през 2022 г. В отговор украинската армия засили атаките си с дронове по руска територия, като често взема на прицел петролни и газови съоръжения.

Брянска област се намира в близост до украинската граница и е сред руските области, които са най-силно засегнати от украински обстрели и удари с дронове, посочва ДПА.

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
