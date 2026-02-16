България

Огнен ад пред дома на кмета на Бистрица: Месеци след маскираните с бухалки, пламна имуществото му

Сигналът е публикуван от Марат Михайлов в официалната му фейсбук страница

В столичния квартал Бистрица е бил запален автомобилът на кмета на населеното място, а според публикация на Марат Михайлов е направен и опит за подпалване на къщата му. За инцидента съобщава самият Михайлов в официалната си Facebook страница.

По думите му случаят е станал около 01:30 ч. през нощта. "Спя си аз и ме събуждат с гърмежи и палежи около 01:30 ч.", пише той. Михайлов посочва, че е съсед на кмета.

В публикацията се твърди, че преди време е имало и друг инцидент, опит кметът да бъде нападнат в сградата на кметството. "Един път идваха да бият кмета на селото в кметството с бухалки, тая вечер му запалиха колата и се опитаха да му запалят къщата", се казва в текста.

Михайлов отбелязва още, че по време на инцидента в къщата са се намирали хора, включително малко дете. "Тук най-гнусното е, че хората са спали и в къщата има малко дете, жени и деца! Ако не се бяха събудили к’во правим?", пише той.

За случая говори и самият Самуил Попов в ефира на NOVA. По думите му палежът е станал около 1:30 часа след полунощ.

„Чух нещо като експлозия. Погледнах към двора и видях, че автомобилът ми гори вътре в имота. Веднага се обадих на 112“, разказа Попов. Малко по-късно дим започнал да влиза и в къщата. Впоследствие той установил, че е била подпалена и входната врата.

„Двама души са влезли, сипали са запалима течност и така е започнал да гори автомобилът, а след това и къщата“, обясни кметът. Попов твърди, че е видял мотоциклет да се отдалечава от имота му, когато излязъл да провери какво се случва.

Той посочи още, че и преди е подавал сигнали за отправени срещу него заплахи, но не му е била оказана необходимата помощ.

В публикацията на Марат Михайлов се споменава и репортаж на Кирил Георгиев, излъчен два дни по-рано.

Два дни преди инцидента Кирил Георгиев е публикувал информация за подготвяно продължение на тема, свързана с незаконни сметища в Бистрица. В своя публикация той съобщава: "Правим продължение на втория случай в Бистрица - незаконните сметища като успешен бизнес модел и черна касичка."

Георгиев посочва, че след създаването на видеото полицията е пристигнала на място. "Час и половина след създаването на това видео, полицията се обади и дойде, макар че верижният булдозер беше без никакви номера и не можа да установи чия собственост е", пише той.

По думите му предстои да бъде проверено в чия фирма се намира машината, която той определя като ключов "актив" за въпросния бизнес.

