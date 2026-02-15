Любопитно

Сезона-Слънце на “Като две капки вода” изгрява в ефира на NOVA в понеделник вечер

Нов ментор, нов член на журито, интересни участници и емоционални истории са само част от изненадите за зрителите

15 февруари 2026, 19:54
Сезона-Слънце на “Като две капки вода” изгрява в ефира на NOVA в понеделник вечер
Източник: NOVA

Л юбимото предаване за имитации “Като две капки вода” се завръща в ефира на NOVA в понеделник вечер. Сезона-Слънце ще зарадва зрителите с още повече изненади, пищност и позитивни емоции тази пролет. Любимият дует водещи Димитър Рачков и Герасим Георгиев - Геро ще посрещат новите участници и ще разкрият дълбоко пазената тайна - “Коя е Кралицата?” този понеделник точно в 20:00 часа.

Изключително интересни участници с много емоционални истории ще станат част от любимото шоу тази година. Към екипа на “Като две капки вода” ще се присъедини и нов ментор. На мястото на вокалния педагог Етиен Леви тази година застава изключително талантлива певица Михаела Маринова. “Етиен иска да даде път на младите, което също искаме и ние. Михаела е един от най-добрите вокални педагози в България и се радваме, че ще работим с нея”, каза продуцентът на шоуто Кирил Киров - Кико в “На фокус с Лора Крумова”.

“Много е трудно 14 години непрекъснато да надграждаш. Аз смятам, че това е едно от най-ценните за нас неща като екип, че успяваме да правим нещо повече всяка следваща година. Тази година ще имаме много интересен каст. Някои от участниците са много големи звезди, а някои ще станат такива. Този сезон ще влезем една идея по-дълбоко в личните истории на участниците”, допълни още Кирил Киров - Кико за звездния каст.

“Искаме зрителят, когато седне в понеделник в 20:00 часа пред екрана, да се усмихне. Това е нашата мисия и цел”, сподели Димитър Рачков пред Лора Крумова. Герасим Георгиев - Геро се обърна към участниците през ефира на NOVA ден преди старта: “Искам да пожелая нещо на участниците. Молбата ми е да се забавляват и да се отпуснат.”

Коя е Кралицата, която ще се присъедини на масата на журито към Хилда Казасян, Веселин Маринов и Димитър Ковачев - Фънки? Кои ще бъдат новите участници? Какви лични истории ще покажат пред камерите? С какви изпълнения ще излязат за първи път на сцената? Къде ще е големият финал тази година? Гледайте “Като две капки вода” XIV Сезона-Слънце утре вечер в 20:00 по NOVA.

Следете Facebook страницата, официалните профили на “Като две капки вода” в Instagram и TikTok, както и сайта на NOVA за повече информация.

Източник: NOVA    
Като две капки вода Имитационно шоу NOVA Димитър Рачков Герасим Георгиев - Геро Михаела Маринова Жури Лични истории Звезди Сезона-Слънце
Последвайте ни
„Всичко, което се случва, е чудовищно“: Майката на Николай Златков с тежки обвинения към разследването

„Всичко, което се случва, е чудовищно“: Майката на Николай Златков с тежки обвинения към разследването "Петрохан"

Лора Христова със 7-о място в биатлона на Олимпиада

Лора Христова със 7-о място в биатлона на Олимпиада

Майката на Ивайло Калушев: Желаеше смъртта му да не води до прераждане

Майката на Ивайло Калушев: Желаеше смъртта му да не води до прераждане

Изписаха Линдзи Вон от болница след тежката контузия на Олимпийските игри

Изписаха Линдзи Вон от болница след тежката контузия на Олимпийските игри

НАП ще проверява доходите на енергийно бедни

НАП ще проверява доходите на енергийно бедни

pariteni.bg
И Honda удари спирачка на плановете си за електрификация

И Honda удари спирачка на плановете си за електрификация

carmarket.bg
Нови правила за собствениците на кучета и котки
Ексклузивно

Нови правила за собствениците на кучета и котки

Преди 3 дни
Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг
Ексклузивно

Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг

Преди 3 дни
12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си
Ексклузивно

12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си

Преди 3 дни
<p>Полезна функция на Windows 11, която не използваме</p>
Ексклузивно

Полезна функция на Windows 11, която не използваме

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Зеленски: Украйна договори нова военна и енергийна помощ

Зеленски: Украйна договори нова военна и енергийна помощ

Свят Преди 3 часа

"В Мюнхен се споразумяхме с лидерите на Берлинския формат за конкретни пакети енергийна и военна помощ за Украйна до 24 февруари", написа Зеленски в "Екс"

Делян Добрев: Не е вярно, че напускам ГЕРБ

Делян Добрев: Не е вярно, че напускам ГЕРБ

България Преди 4 часа

Това написа в профила си във фейсбук депутатът от парламентарната група на ГЕРБ-СДС и председател на бюджетната парламентарна комисия

Кая Калас отхвърли твърденията на Тръмп, че Европа е заплашена да изчезне като цивилизация

Кая Калас отхвърли твърденията на Тръмп, че Европа е заплашена да изчезне като цивилизация

Свят Преди 5 часа

В изказването си в последния ден на Конференцията по сигурността в Мюнхен Калас посочи, че европейците се радват на отличен стандарт на живот, който е предмет на завист за хората по целия свят

Герман Галушченко

Задържаха за участие в корупционен скандал бившия енергиен министър на Украйна

Свят Преди 5 часа

Жена беше намушкана с нож в парк в Дупница

Жена беше намушкана с нож в парк в Дупница

България Преди 5 часа

Жената е настанена в болнично заведение в София с порезна рана в областта на корема

Румен Радев

Румен Радев обяви: Правя коалиция и излизам на изборите

България Преди 5 часа

<p>Не пият и не правят секс, какво прави поколението Z</p>

Не пият и не правят секс, какво прави поколението Z

Любопитно Преди 6 часа

67% от представителите на поколението Z биха избрали спокойна нощ със здрав сън пред добро забавление между чаршафите

Петрич под вода: Обилни валежи повишиха нивата на реките

Петрич под вода: Обилни валежи повишиха нивата на реките

България Преди 6 часа

<p>Исторически успех! България с първа европейска титла в бадминтона</p>

Исторически успех! България с първа европейска титла в бадминтона

България Преди 7 часа

За последно спечелихме сребро през 2016, а две години по-рано завоювахме бронз

<p>Зодиите, които винаги знаят как да постигнат своето</p>

Зодиите, които винаги знаят как да постигнат своето

Любопитно Преди 7 часа

Снимката е илюстративна

„Обадих се на баща ми, който почина преди години“: Шокиращата мода на AI-клонингите, която раздели света

Свят Преди 7 часа

Докато технологията заличава границата между спомена и реалността, новата мода на т.нар. „Grief Tech“ обещава невъзможното – видеоразговори с покойници в реално време. Но дали дигиталното възкресение е лек за разбитите сърца или опасен капан, който ни пречи да продължим напред, превръщайки скръбта в платен абонамент?

<p>Обама хвърли нова бомба за извънземните</p>

„Реални са, но има неща, които не мога да кажа в ефир“ - Барак Обама за извънземните

Свят Преди 8 часа

Истината е някъде там, а Барак Обама току-що я доближи една крачка по-близо до нас. В ново провокативно интервю 44-тият президент на САЩ потвърди, че извънземните са реални, но разби на пух и прах митовете за тайните подземни бази в „Зона 51“. Какво всъщност крие Белият дом за мистериозните обекти, които дори Пентагонът не може да обясни?

Делян Добрев

ГЕРБ и Делян Добрев – настана ли време разделно

България Преди 8 часа

Самият Добрев публично не е обявил решението си, дори не е потвърдил за намеренията си

Джип се вряза в подлеза до Катедралата във Варна

Джип се вряза в подлеза до Катедралата във Варна

България Преди 8 часа

Отзовалите се на сигнала полицаи поискали да направят проба за алкохол на водача, но той отказал

Схемата „лизингови коли“: Как българи плащат данъци за чужда собственост

Схемата „лизингови коли“: Как българи плащат данъци за чужда собственост

България Преди 9 часа

Сценарият навсякъде е сходен: хора купуват коли „втора ръка“, които са редовно регистрирани в КАТ, но по-късно биват конфискувани, защото са собственост на чужди лизингови компании. Прокуратурата вече разследва и служители на Пътна полиция

<p>Путин изчезва мистериозно за седмица</p>

Владимир Путин „няма още много време“, казва Зеленски, докато 73-годишният руски лидер изчезва мистериозно за седмица

Свят Преди 9 часа

Докато Володимир Зеленски обяви от Мюнхен, че на руския лидер „не му остава много време“, мистериозното изчезване на Владимир Путин за повече от седмица засили спекулациите за здравето му. На фона на подготовката за мирни преговори в Женева, западни служби и лидери излязоха с доказателства за отравянето на Алексей Навални с рядък невротоксин

Всичко от днес

От мрежата

12 съвета при груминга на вашия Голдън ретривър

dogsandcats.bg

Защо виното е токсично за котките

dogsandcats.bg
1

Порои и опасни бури в неделя

sinoptik.bg
1

Как се ухажват животните

sinoptik.bg

На 75 и все така ослепителна! Доктор Куин Лечителката доказва, че времето няма власт над нея

Edna.bg

Аня Пенчева: Борих се за дом, за семейство, за деца, свободата дойде после

Edna.bg

Хорхе Сегура разкри причината да е на "Герена"

Gong.bg

Хулио Веласкес: Много, много горд съм, наложихме нашия модел на игра

Gong.bg

Майката на Николай Златков: Ивайло Калушев има завещание

Nova.bg

Рухнала подпорна стена, наводнения и селища без ток след пороите у нас (ВИДЕО)

Nova.bg