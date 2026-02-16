Пари

България с най-ниската ставка на подоходния данък в Европа - 10% плосък данък

Средната най-висока ставка в 35 европейски държави е 38.5%, а в някои страни достига над 55%, показват последните данни

16 февруари 2026, 08:13
България с най-ниската ставка на подоходния данък в Европа - 10% плосък данък
Източник: iStock

Б ългария е с най-ниските ставки на подоходния данък в Европа – 10%.

В повечето европейски държави данъчната система е прогресивна – колкото повече печелиш, толкова по-голямо е данъчното натоварване.

България е шеста в Европа по най-ниски данъци

В 35 европейски държави средната най-висока ставка на подоходния данък е 38.5%. В повечето европейски страни членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие ставката достига 43.4%.

В девет държави най-високата ставка варира между 40% и 48%:  Ирландия, Германия, Италия, Исландия, Люксембург, Финландия, Великобритания, Гърция и Турция.

Сред четирите най-големи икономики в Европа най-висока е във Франция, където достига 55.4%, Германия – 47.5%, Италия – 47.2%, Великобритания – 45%.

България сред страните с най-ниско данъчно бреме в ЕС

Има ясно регионално разделение. В северните и западноевропейските държави се наблюдават най-високите пределни ставки, които варират между 45% и 60%. На другия полюс са държавите от Централна и Югоизточна Европа, където се прилагат по-ниски такси. Затова допринася и съществуването на плоския данък. И двете групи има по едно изключение. В групата на „богатия север“ е Норвегия, а на „бедните“ – Турция. В нашата югоизточна съседка ставката е 41%, което е доближава по-близо до средните данъчни нива в Европа.

През последните години се наблюдава промяна в данъчната политика. Така например Дания увеличи ставката си от 55.6% на 60.5%, което превърна тази скандинавска държава в европейски лидер. Повишаване се наблюдава и в Естония, която вдигна плоския подоходен данък от 22% на 24%. Финландия, пък, свали подоходния данък  от 51.5% на 45%.

Източник: БГНЕС    
