Нетаняху: Иран да демонтира ядрената си инфраструктура

Нетаняху също така заяви, че Израел все още трябва да „завърши работата“ по унищожаването на „всички тунели в Газа“

15 февруари 2026, 21:34
Нетаняху: Иран да демонтира ядрената си инфраструктура
Източник: Getty

И зраелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че е казал на президента на САЩ Доналд Тръмп миналата седмица, че каквато и да е сделка с Иран трябва да включва демонтирането на ядрената инфраструктура на Ислямската република, а не само да спре процеса на обогатяване на ядрен материал, предаде Ройтерс.

Говорейки на годишната конференция на президентите на големи американски еврейски организации, Нетаняху също така заяви, че Израел все още трябва да „завърши работата“ по унищожаването на „всички тунели в Газа“.

Израел: Лоша сделка с Иран може да доведе до война

Според него Израел  вече е демонтирал 150 км от приблизително 500 км. тунели.

Втори кръг от преговори между САЩ и Иран е насрочен за тази седмица. Иран се стреми към „ядрено споразумение със САЩ, което да донесе икономически ползи и за двете страни“, съобщи ирански дипломат днес.

Нетаняху заяви, че е скептичен към сделката, като тя трябва да включва обогатяването на уран. „Не трябва да има капацитет за обогатяване - не спиране на процеса на обогатяване, а демонтиране на оборудването и инфраструктурата за обогатявате уран“, уточни той.

Нетаняху: Атакуваме Иран, за да предотвратим ядрен холокост

Нетаняху заяви също, че се стреми да прекрати военната помощ на САЩ за Израел в рамките на следващите 10 години, след изтичането през 2028 г на настоящото споразумение за получаване на 3,8 милиарда долара годишно - което до голяма степен се изразходва в САЩ за оборудване.

Нетаняху: Споразумението с Иран да признава Израел

„Поради процъфтяващата икономика, ние можем да си позволим постепенно да премахнем финансовия компонент на военната помощ, която получаваме, и предлагам 10-годишно намаляване до нула. Първо трите години, които остават в настоящия меморандум за разбирателство, а след това още седем години за намаляването му до нула“, заяви Нетаняху. „Искаме да преминем със САЩ от  помощ към партньорство“, обясни той.

Източник: Виктор Турмаков/БТА    
