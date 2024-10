Руските сили водят улични сражения в Източна Украйна

Р уските и украинските сили водят улични сражения в покрайнините на град Селидово в Източна Украйна, като Москва се опитва да установи контрол върху целия регион Донбас, твърдят проруски блогъри, цитирани от Ройтерс.

Руската армия миналия месец постигна най-бързия си напредък от март 2022 г., въпреки че украинските сили превзеха част от руската Курска област, сочат данни от отворени източници.

