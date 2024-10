Р усия заяви днес, че е превзела още едно село близо до град Покровск - логистичен център в Източна Украйна, който руските сили постепенно приближават от седмици, предаде Франс прес.

„Благодарение на активни и решителни действия частите от група войски „Юг“ освободиха село Желаное Второе“, заяви руското министерство на отбраната в ежедневната си сводка. На украински език селото се нарича Желане Друхе.

