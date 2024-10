50% от територията на Торецк е под руски контрол

У краинските сили удържат контрола над около половината от територията на стратегическия град Торецк в Източна Украйна в стремежа си да отблъснат руските войски, предаде Ройтерс, като се позова на днешно изявление на местните власти.

"Може да се каже, че приблизително 40-50 процента от града е под контрола на украинските въоръжени сили, докато другата половина от територията е превзета от врага", заяви в ефира на националната телевизия началникът на Торецката градска военна администрация Васил Чинчик.

