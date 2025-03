Украйна: Руският агресор цинично продължава да лъже, че се стреми към мир

У краинските сили за противовъздушна отбрана съобщиха днес, че Русия е атакувала Украйна тази нощ със 163 дрона, предаде Ройтерс.

След 18:00 ч. руснаците са атакували Украйна със 163 ударни дрона от типа „Шахед“ и различни видове дронове примамки от направленията Милерово, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск, както и откъм Чауда и Гвардейское на полуостров Крим, съобщиха украинските военни, цитирани от агенция Укринформ.

Украинската армия допълни, че е свалила 89 руски дрона над южната, северната и централната част на Украйна, а още 51 дрона примамки вероятно са били неутрализирани от украинските средства за радиоелектронна борба. Не се съобщава какво е станало с останалите 23 дрона.

Щети от руската атака са нанесени в Харковска, Сумска, Полтавска, Днепропетровска, Одеска, Николаевска и Запорожка област.

Както съобщи по-рано Укринформ, по време на атаката на руски дронове срещу Полтава е била засегната промишлена зона, а в някои части на града е било прекъснато електрозахранването.

Русия обвини Украйна в нарушаване на сделката със САЩ

Нощната руска атака с дронове е повредила складове и административна сграда в Полтавска област, съобщиха днес местните власти.

Поразените складове принадлежат на украинска газова компания и са служили за съхранение на резервни части, каза областният управител Володимир Кохут пред националната телевизия.

„Руският агресор цинично продължава да лъже, че се стреми към мир, а всъщност атакува цивилни обекти и застрашава живота на цивилни“, каза служителят.

