Руската делегация в Рияд: Москва иска ООН да участва в преговорите за Украйна

О чаква се делегациите на Украйна и САЩ да се срещнат днес в саудитската столица Рияд след продължилите 12 часа разговори между представители на Вашингтон и Москва в понеделник, предаде "Ал Джазира" .

Руската държавна информационна агенция ТАСС съобщи, че понеделнишките преговори са приключили след „повече от 12 часа консултации“, като се очаква „съвместно изявление“ за резултатите във вторник.

След разговорите с Русия американските представители ще проведат допълнителни преговори с украински преговарящи, според високопоставен източник от украинското правителство, цитиран от агенция "Ройтерс".

Разговорите между Русия и Съединените щати относно войната в Украйна бяха трудни, но полезни, а ООН и други страни ще бъдат включени в допълнителни дискусии, заяви член на руската делегация пред информационната агенция ТАСС.

„Всичко беше обсъдено - имаше интензивен, предизвикателен диалог, но той беше много полезен и за нас, и за американците“, каза Григорий Карасин, цитиран от RTÉ .

Американският президент Доналд Тръмп заяви в понеделник, че очаква скоро да финализира споразумение за разпределяне на приходите от критично важни украински минерали и че неговата администрация води преговори с Киев относно възможността американски компании да притежават украински електроцентрали.

Преговорите между САЩ и Русия бяха съсредоточени основно върху прекратяването на атаките срещу корабоплаването в Черно море с цел постигане на по-широко примирие, което да сложи край на тригодишната война между Русия и Украйна.

Американски представители вече са се срещнали с украинския екип в неделя, за да обсъдят защитата на цивилната и енергийната инфраструктура, заяви украинският министър на отбраната Рустем Умеров, който оглави украинската делегация и определи разговорите като „продуктивни“.

Според кореспондента на "Ал Джазира" Асед Байг, отразяващ събитията от Киев, Украйна настоява Русия да се съгласи на сделка, която да защити корабоплаването в Черно море, особено чрез „прекратяване на обстрела на украинските пристанища Одеса, Херсон и Николаев“.

„Това е основна грижа за украинците. Украйна иска пристанищата ѝ да работят, поради което първоначално предложи примирие по въздух и море“, заяви Байг.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди в понеделник, че американски и руски представители обсъждат възможното възобновяване на Черноморската зърнена инициатива от 2022 г. – споразумение, което трябваше да позволи на Украйна да изнася милиони тонове зърно и други хранителни продукти от своите пристанища.

Москва се оттегли от инициативата, посредничена от Турция и ООН, през 2023 г., обвинявайки Запада, че не изпълнява ангажиментите си за облекчаване на санкциите върху руските селскостопански продукти и торове.

Russia wants UN involved in talks with US on Ukraine.#KBCniYetu ^RO pic.twitter.com/GRwGDLXQJ0