К ремъл не планира да предаде контрола върху най-голямата ядрена електрическа станция в Европа на Украйна или на друга държава. Това посочва Politico .

„Връщането на станцията към руската ядрена индустрия е отдавна отложен факт, който международната общност може само да признае. Прехвърлянето на ЗАЕЦ (Запорожката атомна електрическа централа) или контрола върху нея към Украйна или която и да било друга страна е невъзможно“, пише руското външно министерство във вторник вечерта.

ЗАЕЦ, разположена в Енергодар — град в руско окупираната част на украинския регион Запорожие, беше важен елемент от енергийната система на Украйна, произвеждайки шест гигавата енергия и покривайки 20 процента от енергийните нужди на страната. Въпреки това, станцията не е била оперативна откакто руската армия я окупира през март 2022 г., разпръсвайки насилствено местната съпротива.

Миналата седмица Politico съобщи, че президентът на САЩ Доналд Тръмп смята, че контролът върху ЗАЕЦ е ключов енергиен източник за предложената сделка за добив на минерали с Украйна.

Russia refuses to give up massive Ukrainian nuclear plant to Trump or anyone else https://t.co/zYx7lTPT6t