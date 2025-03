След убийството на музикалната легенда Селена – какво се случва с жената, отнела живота ѝ?

Ж ената, осъдена за убийството на легендарната певица Селена Куинтанила-Перес през 1995 г., не получи условно освобождаване, съобщиха властите в Тексас.

Йоланда Салдивар ще продължи да излежава доживотната си присъда за жестокото убийство на популярната изпълнителка, извършено в мотел в Тексас. Решението беше обявено от Тексаския съвет по помилвания и условни освобождавания.

Тричленна комисия единодушно отхвърли молбата на 64-годишната Салдивар, посочвайки, че тя все още представлява заплаха за обществената безопасност. Бившата президентка на фен клуба на Селена и управител на свързаните с певицата магазини за дрехи беше уволнена заради подозрения в злоупотреби месец преди убийството на 23-годишната звезда, известна като „Кралицата на Техано“.

Изпълнителката на "Dreaming of You" беше простреляна в гърба с револвер 38 калибър в мотел в Корпус Кристи, след като Салдивар я примами под фалшивия предлог, че ще ѝ предаде финансови документи.

По време на съдебния процес Салдивар заяви, че възнамерявала да се самоубие, но оръжието не е проработило според очакванията ѝ и вместо това фатално е улучило певицата. Наскоро близки на осъдената твърдяха, че Селена била също толкова виновна за трагедията, колкото и Салдивар.

„Йоланда знае, че това, което направи, беше грешно, и поема отговорност за действията си“, заяви член на семейството ѝ пред The Post.

