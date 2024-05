Руска атака в украинския град Днепър, има жертви и материални щети

У краинските въоръжени сили заявиха, че днес "частично са отблъснали" руските войски от град Вовчанск в Харковска област, предаде Ройтерс.

В сводката на украинския генерален щаб за обстановката на бойното поле се казва, че продължават активните сражения в северната и в северозападната част на града и че са били отблъснати общо 18 руски атаки.

#Ukraine-2 people were killed #Dnipro city as result of the #Russian missile attackhttps://t.co/G4AiQiYXB0