Когато тишината е по-страшна от звуците на обстрел: В борбата за река Днепър в Украйна

Д окато Серхий Остапенко се криеше в пикапа си под дърветата, за да се прикрие посред нощ, наоколо се чуваше грохотът на руските бомбардировки.

"Врагът ни обстрелва 24 часа в денонощието. Не си спомням кога за последен път е имало тишина за повече от час", казва 32-годишният украински пилот на дрон, говорейки от десния бряг на река Днепър в Южна Украйна - една от новите фронтови линии в жестоката война, която вече навлиза във втората си зима.

Остапенко е член на подразделението за безпилотни летателни апарати "Синове на гръмотевицата", част от операцията на Украйна за пресичане на Днепър, изтласкване на руските сили и установяване на трайно присъствие на левия бряг. По-рано този месец Украйна заяви, че е "завоювала опорна точка" на брега, което е потенциално значителен напредък в досегашната неубедителна контраофанзива.

Oekraïense militairen in het dorpje #Krynky aan de linkeroever van de Dnipro, Kherson oblast. pic.twitter.com/mhiBTic95i — Oorlog-monitor 🇳🇱❤️🇺🇦 (@oorlog_monitor) November 18, 2023

Но по време на ексклузивния достъп на CNN до Остапенко, нощната му мисия току-що е била прекъсната, защото руснаците са установили позицията на подразделението му на десния бряг - принуждавайки ги да се укрият.

"Това е още една - мисля, че беше ракета. Всеки път, когато влизам в тази зона... всеки път се сбогувам с живота си, защото осъзнавам, че животът ми може да бъде прекратен във всеки един момент, защото ще удари или ракета, или снаряд. Човек свиква с това, но е неприятно", каза той пред CNN, докато се чуваше поредното бумтене, а лицето му беше осветено само от слаба червена светлина.

Противоречиви съобщения от Украйна и Русия за бойните действия около река Днепър

Напредване по Днепър

Днепър, дълга 2200 км, е четвъртата по дължина река в Европа, която тече от Русия през Беларус и Украйна до Черно море.

Тя се вие през блатата на окупираната от Русия Херсонска област - през ноември миналата година руските войски бяха принудени да се оттеглят през реката, след като бяха изтласкани от град Херсон от украински бойци.

Освобождаването на града след осеммесечна брутална окупация беше еуфорична победа и ключов момент във военните усилия на Украйна. Но оттогава насам не настъпи голямо облекчение, а град Херсон и околностите му все още са подложени на непрестанни бомбардировки от руските сили от другата страна на реката.

Dear Ukrainian warriors on the frontlines Avdiivka, Bakhmut, Donetsk, Kupyansk, Lyman, Maryinka, Zaporizhzhia, Dnipro river, Kherson Oblast, President Zelensky, General Zaluzhnyi and Budanov,



Fight for the people you love. Love win as always. Ukraine will win. Russia is losing. pic.twitter.com/GGmjLQmtP6 — Herry Rodin (@HerryRodinNapit) November 17, 2023

Река Днепър, която на някои места е широка една миля, служи като естествена защитна бариера за руските войски - отчасти затова тя се превърна в основна цел за Киев. Украинските сили и преди са организирали набези през реката, но установяването на стабилен плацдарм през реката и отблъскването на руснаците може да помогне за по-добрата защита на град Херсон, като се увеличи разстоянието между цивилното население и вражеската артилерия.

И - поне теоретично - настъплението по левия бряг може да даде на Киев място за настъпление на юг към окупирания Крим - полуостров, който Русия незаконно анексира през 2014 г.

Украинските въоръжени сили твърдят, че са отблъснали руските войски на 3 до 8 км от реката.

📍 Left Bank of the Dnipro, Southern Kherson.



🇺🇦⚔️🇷🇺 What remains of a Russian BTR-82 after being targeted by a Ukrainian drone. pic.twitter.com/cpA76aicOx — Astraia Intel 🇺🇦🇮🇱 (@astraiaintel) November 16, 2023

"Сега нашите (войски) напредват от другата страна на Днепър. Това е много трудно, полагаме много усилия, за да стане възможно и да наберем сили от другата страна на Днепър", каза Остапенко.

Той добави, че са установени "определени връзки" през реката, които позволяват на украинските войски да транспортират "оръжия, боеприпаси, храна, гориво" до партньорите си "от другата страна".

Междувременно неговото подразделение за въздушно разузнаване работи за осигуряване на прикритие на войниците, преминаващи реката, за наблюдение на руските войски и движения и за подпомагане на прикриването на местоположението на украинските войски и оборудване.

A sight to warm your heart. In #Ukraine's southern Kherson region, a Ukrainian soldier carries the 🇺🇦 flag, while soldiers set off across the Dnipro river to a bridgehead on the southern occupied bank. #StandWithUkraine https://t.co/VCCDeAdfNo pic.twitter.com/LjvXHsrbK7 — Glasnost Gone (@GlasnostGone) November 18, 2023

Това е опасна работа; Остапенко описва, че е изправен пред ежедневен обстрел от "безпилотни самолети камикадзе, мисля, че това са "Шахед", ракети, най-вероятно ракетен гранатомет "Град", минохвъргачки и танкове".

Но той добави, че бомбардировката може да се разглежда като добър знак: "Врагът се опитва да се съпротивлява колкото се може повече, което показва, че правим всичко правилно. Ние им създаваме много проблеми и (те) се опитват да се борят с това".

Русия призна: Украинските сили са заели позиции на източния бряг на река Днепър

"Трябва да оцелеем"

През цялото време в град Херсон радостта от миналогодишното освобождение е избледняла за някои жители, които се съсредоточават върху това просто да преживеят всеки ден.

"Когато е тихо, е дори по-страшно, отколкото когато има обстрел. Чакаш, постоянно слушаш, намаляш звука на радиото. За да можеш да чуваш звуците зад прозореца, за да можеш да реагираш навреме на обстрела", казва 54-годишната Инна Балиоха.

Тя е една от около 73 000 жители, които все още живеят в Херсон - по-малко от една четвърт от първоначалното му население от 300 000 души. Между това, че трябва да се грижи за 4-годишния си внук и крехката си 87-годишна майка, "решението да не напускам е взето отдавна", казва тя.

Ukrainian marines on the left bank of the Dnipro, Kherson region.



📷: Kostiantyn Liberov and Vlada Liberova. https://t.co/EETVbklLE9 pic.twitter.com/GkDlaz9ZBz — UNITED24media (@United24media) November 18, 2023

Но животът в разгара на войната е взел своите жертви. Една от първите думи на внука ѝ е "тревога", казва тя. "Той знае как да реагира, ако се чуе сирена за въздушна тревога. Той знае къде да отиде. Ако зад прозореца се чуят взривове, той си има малко скривалище в коридора", споделя Инна Балиоха.

Обстрелът е станал толкова силен, че са спрели да излизат навън за кратки разходки и сега остават предимно вкъщи. "В момента правя всичко, което зависи от мен, за да предпазя детето. Основната ни задача е да оцелеем. Това беше основната задача по време на окупацията. Така е и сега. Трябва да оцелеем", казва тя.

Атаките срещу Херсон се засилиха през последния месец, като в един момент достигнаха 700 входящи изстрела за един ден, според Олександър Прокудин, ръководител на военната администрация на Херсонска област.

Медии в Москва публикуваха информация за прегрупиране на руски войски край Днепър, по-късно я свалиха

Руските войски "по-често удрят жилищни райони, защото нашите защитници напредват, и се опитват да сплашат обикновените граждани в местата, намиращи се в близост до река Днепър. Това е отмъщение и сега се усеща повече, защото нашите войници вече са на левия бряг на Херсонска област. Гражданите на Херсонска област усещат това отмъщение повече", казва Прокудин.

Но, добави той, всеки жител на Херсон е "пример за смелост". Колкото и тежки да са условията, Херсон все още е свободен от руска окупация - което означава, че хората могат "свободно да общуват, свободно да се разхождат по нашата земя. Домът дава на хората сила. Те се държат, защото са си у дома", каза той.

Украинската армия премина Днепър