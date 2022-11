Руска или украинска: Какво се знае за ракетата, паднала в Полша? (ОБЗОР)

Н а територията на Полша, която е страна членка на НАТО, вчера много близо до границата ѝ с Украйна стана смъртоносна експлозия и САЩ и съюзниците им заявиха, че разследват непотвърдени съобщения, че взривът е причинен от заблудени руски ракети.

Взривът, който по данни на противопожарните служби, е убил двама души, породи опасения,

че руската война в Украйна прераства в по-мащабен конфликт. Полските власти заявиха, че взривът е причинен от ракета, произведена в Русия, но руското министерство на отбраната отрече да има нещо общо с взрива.

"Спешна среща" в Индонезия

Във връзка с инцидента в Полша президентът на САЩ свика днес сутринта в Индонезия „спешна“ среща на световните лидери. Байдън обеща „пълна подкрепа“ и помощ от страна на САЩ за разследването в Полша и „потвърди железния ангажимент на Съединените щати към НАТО.

След срещата Байдън заяви, че САЩ и техните партньори от НАТО разследват взрива, но първоначалната информация сочи,

че той може да не е причинен от ракета, изстреляна от Русия. Запитан за твърденията, че взривът е свързан с Русия, Байдън каза: "Има предварителна информация, която оспорва това. Не искам да говоря преди да проведем пълно разследване, но е малко вероятно, според траекторията, ракетата да е била изстреляна от Русия, но ще видим". САЩ и страните от НАТО ще проведат пълно разследване преди да предприемат действия, каза още Байдън.

По-късно трима американски официални представители съобщиха, че по първоначални данни ракетата,

ударила Полша, е била изстреляна от украинските сили по приближаваща руска ракета, предаде Асошиейтед прес. Според тях това е станало на фона на вчерашния опустошителен ракетен залп, изстрелян от Русия по електроенергийната инфраструктура на Украйна. Цитираните от Асошиейтед прес официални представители са пожелали да останат анонимни.

Тази оценка и изказванията на президента на САЩ Джо Байдън на срещата на върха на Г-20 в Индонезия се разминават с информацията,

дадена по-рано от високопоставен служител на американското разузнаване, който заяви пред Асошиейтед прес, че на полска територия са паднали руски ракети, отбелязва агенцията.

По-късно източник от НАТО заяви пред Ройтерс, че Байдън

е казал на партньорите си от Г-7 и НАТО, че експлозията в Източна Полша е причинена от ракета, изстреляна от украинската противовъздушна отбрана.

Извънредна среща на посланиците на НАТО

Няма данни, че снощният инцидент в Полша се дължи на умишлени действия, нито че Русия подготвя военно нападение срещу НАТО. Това заяви генералният секретар на пакта Йенс Столтенберг на пресконференция след извънредно заседание на Северноатлантическия съвет.

Разследването по случая продължава и трябва да изчакаме резултатите, призова той.

Предварителната оценка показва, че вероятно случаят се дължи на това, че украинската противовъздушна отбрана се е задействала срещу руските ракетни удари, посочи Столтенберг.

Вината не е в Украйна, Русия носи цялата отговорност с продължаването на войната, заяви генералният секретар.

Той отбеляза, че снощният инцидент е настъпил в ден на масирани руски въздушни удари по Украйна. Русия трябва да спре тази безсмислена война, настоя Столтенберг. Той съобщи, че е разговарял с президентите на САЩ Джо Байдън и на Полша Анджей Дуда, и обобщи, че е необходимо да се запази спокойствие. Винаги сме готови да направим необходимото за защитата на всеки съюзник, заяви Столтенберг.

Реакцията на Полша

Полският премиер Матеуш Моравецки каза днес, че може да не се наложи да бъде задействана процедурата по член 4 от Северноатлантическия договор, след като стана ясно, че ракетата, която вчера уби двама души в страната, вероятно е била изстреляна от украинската противовъздушна отбрана, предаде Ройтерс. НАТО ще разположи на територията на Полша допълнителни средства за противовъздушна отбрана, добави Моравецки на пресконференция. Член 4 предвижда консултации между съюзниците при заплаха.

Полският президент Анджей Дуда каза на същата пресконференция, че няма признаци за умишлена атака срещу страната.

Ракетата, която падна в Полша, вероятно е била изстреляна от украинската противовъздушна отбрана, предположи той. Полският президент добави, че това вероятно е била стара ракета С-300 съветско производство.

По-рано полското министерство на външните работи съобщи, че ракета, произведена в Русия, е паднала в източната част на страната.

Дуда беше по-предпазлив в изявленията си тази нощ, като посочи, че няма убедителни доказателства за това кой я е изстрелял и къде е произведена. Много е вероятно да поискаме консултации по член 4 от договора за НАТО, каза още тогава той. В същото време Полша привика посланика на Русия във Варшава за обяснение, след като Москва отрече да е отговорна за инцидента в полското село.

Реакцията на Русия

Ситуацията с падналите в Полша отломки от ракета не дава никакъв повод за ескалация, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

Варшава можеше веднага да каже, че става дума за отломки от ракета,

изстреляна от противовъздушна система С-300, която няма нищо общо с Русия, каза още Песков. "Не, не знам да е имало такова нещо", отвърна говорителят, запитан от журналист дали руските власти са се свързали със САЩ или НАТО, за да не се стига до ескалация. "Работата е там, че няма и повод за ескалация. Поляците можеха веднага да съобщят, че става дума за отломки от ракета, изстреляна от система С-300. Ако го бяха направили, всички специалисти щяха веднага да разберат, че това не може да е била ракета, която има връзка с руските въоръжение сили", категоричен бе Песков.

Някои страни направиха неоснователни твърдения във връзка с вчерашната експлозия в Полша, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс.

Кремъл приветства "сдържаната" реакция на американския президент Джо Байдън във връзка с експлозията в Полша, предаде Асошиейтед прес.

Малко по-рано руското министерство на отбраната съобщи следното:

"Разпространените снощи в Полша снимки на отломки, намерени в населеното място Пшеводув, са еднозначно идентифицирани от руски военни специалисти като елементи от зенитна управляема ракета на ПВО С-300 на украинската армия", съобщи министерството, цитирано от ТАСС.

Според него руските ракетни удари срещу Украйна вчера са били нанасяни по цели, намиращи се поне на 35 км от полската граница.

"Искаме да подчертаем, че ракетните удари са нанасяни само на територията на Украйна и на разстояние не по-близо от 35 км от полско-украинската граница", каза говорителят на отбранителното ведомство генерал-лейтенант Игор Конашенков.

"Изявленията на различни украински източници и чуждестранни представители за падане в населеното място Пшеводув

на предполагаеми "руски ракети" са умишлена провокация с цел ескалация на положението", каза той. "На 15 ноември руските въоръжени сили нанесоха масирани удари с високоточни оръжия с голям обсег с въздушно и морско базиране срещу системата за военно управление на Украйна и свързаните с нея енергийни обекти", каза Конашенков и добави, че вчера не са нанасяни никакви удари по обекти в Киев.

Коментар дойде и от бившия руски президент Дмитрий Медведев,

който каза днес, че инцидентът с падналата ракета на полска територия показва, че Западът се доближава до следваща световна война, предаде Ройтерс. "Историята с украинския "ракетен удар" срещу полска ферма доказва само едно: Западът със своята хибридна война срещу Русия повишава вероятността от започване на световна война", написа днес Медведев в Туитър.

The incident with the Ukrainian-alleged "missile strike" on a Polish farm proves just one thing: waging a hybrid war against Russia, the West moves closer to the world war.

Реакцията на Украйна

Ракетният удар по Полша е "послание на Русия, адресирано до срещата на лидерите от Г-20", заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, който взе участие в срещата на остров Бали посредством видеоконферентна връзка, предаде Франс прес.

"Сред вас има държава терорист, от която трябва да се защитавате", изтъкна Зеленски по време на своето включване.

Над Украйна трябва да бъде обявена зона, забранена за полети, каза от своя страна украинският министър на отбраната Олексий Резников, цитиран от ДПА. Министърът заяви това, след като на територията на съседна Полша падна ракета, която отне живота на двама души. Случилото се засили опасенията от разрастване на конфликта в Украйна.

"Отправяме молба за затваряне на небето, защото то няма граници.

Няма граници и за неконтролируеми ракети. Както и за заплахите, които те носят за нашите съседи от Европейския съюз и НАТО", написа в Туитър Резников. "Това е реалността, за която предупреждавахме", допълни министърът.

Poland. This is not a self-fulfilling prophecy. This is the reality we've been warning about. We were asking to close the sky, because sky has no borders. Not for 🇷🇺 uncontrolled missiles. Not for the threat they carry for our EU&NATO neighbours. Gloves are off. Time to win.