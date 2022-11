Зеленски: Ударът по Полша е послание на Русия към Г-20

Р акетният удар по Полша е "послание на Русия, адресирано до срещата на лидерите от Г-20", заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, който взе участие в срещата на остров Бали посредством видеоконферентна връзка, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Сред вас има държава терорист, от която трябва да се защитавате", изтъкна Зеленски по време на своето включване.

Над Украйна трябва да бъде обявена зона, забранена за полети, каза украинският министър на отбраната Олексий Резников, цитиран от ДПА.

Министърът заяви това, след като на територията на съседна Полша падна ракета, която отне живота на двама души. Случилото се засили опасенията от разрастване на конфликта в Украйна.

Poland. This is not a self-fulfilling prophecy. This is the reality we've been warning about. We were asking to close the sky, because sky has no borders. Not for 🇷🇺 uncontrolled missiles. Not for the threat they carry for our EU&NATO neighbours. Gloves are off. Time to win.