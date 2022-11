МВнР: Изключително безпокойство от експлозиите на полска територия

О т Министерството на външните работи (МВнР) у нас публикуваха позиция на официалната си интернет страница във връзка с инцидента в Полша, при който загинаха двама души.

"Министерството на външните работи изразява изключително безпокойство от вчерашните експлозии на полска територия, довели до две жертви.

В близък контакт и консултации сме със съюзниците в НАТО и партньорите от ЕС, като следим отблизо ситуацията. Подчертаваме пълната си солидарност с Полша и полския народ. Изразяваме съболезнования за семействата на жертвите", се посочва в позицията.

"Очакваме изясняването на всички факти и обстоятелства около инцидента на полска територия", посочват още от МВнР.

В позицията си от МВнР добавят още, че осъждат остро

"варварските ракетни атаки, извършени вчера от Русия срещу украински градове и цивилна инфраструктура. Русия трябва незабавно да прекрати военната си агресия срещу Украйна. Изразяваме нашите съболезнования към украинския народ".

"В този момент от ключова важност е запазването на единството

на съюзниците и партньорите в НАТО и в ЕС и твърдата ни подкрепа за Украйна и украинския народ пред лицето на продължаващата руска агресия", добавят от МВнР.

По-рано Министерството на външните работи публикува своя позиция по темата в Twitter.

България е изключително притеснена от експлозията в Полша, при която загинаха цивилни граждани, се посочва в позицията.

"Следим развитието на ситуацията отблизо и сме в контакт с нашите съюзници за консултации.

Изразяваме пълна солидарност с полските ни съюзници, обединението на НАТО и Европейския съюз е нашата сила", посочват в позицията си от МВнР.

Since the very beginning of the Russian war in Ukraine we insist that the aggression must stop immediately.