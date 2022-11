Експлозия в Полша, подозират руски ракетен удар

Е ксплозия стана във ферма в Полша близо до границата с Украйна, като полските медии съобщават за двама убити и подозират ракетен удар.

"В източна Полша имаше експлозия", обяви правителственият говорител Пьотр Мюлер във Варшава. Той каза, че са пратени екипи от експерти, които изясняват положението и ще продължат да работят, за да съберат подробности за това, което определи като "сериозна" ситуация.

Бяха публикувани снимки на кратер от взрив и преобърнато ремарке на мястото, близо до село Пжеводов, което се намира на по-малко от 10 км от границата с Украйна, предава Си Ен Ен.

Към момента не е ясно на какво се дължи експлозията.

Тя обаче е станала приблизително по същото време, по което имаше руска ракетна атака срещу Западна Украйна.

Говорител на правителството в Полша каза, че полският премиер Матеуш Моравецки е свикал Съвета на министрите по въпросите на националната сигурност и отбраната. Полските въоръжени сили са приведени в "повишена готовност".

Полша проверява дали е нужно да поиска консултации по Член 4 от Северноатлантическия договор, който позволява на членовете на НАТО да поставят проблем, особено по отношение на сигурността, за обсъждане в Северноатлантическия съвет, съобщи Мюлер

Министерството на отбраната на Русия нарече провокация твърденията, че е имало удар с руски ракети.

"Изявленията на полските медии и официални лица за предполагаемо падане на "руски" ракети край село Пжеводов са умишлена провокация за изостряне на ситуацията. Руските оръжия не са поразили нито една цел в близост до украинско-полската държавна граница", подчертаха от Министерството на отбраната на Русия.

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че руски ракети са ударили Полша, в ежедневното си обръщение към нацията, като каза, че "терорът не се ограничава до нашите национални граници".

Бригаден генерал Пат Райдър от Пентагона коментира, че САЩ са "наясно със съобщенията в пресата, в които се твърди, че две руски ракети са ударили място в Полша близо до границата с Украйна", но в момента не разполага с данни, които да потвърдят тази информация.

Бившият посланик на САЩ в НАТО Кърт Волкър заяви пред Би Би Си, че е важно да се даде възможност на Русия да обясни какво се е случило. Той подчерта, че вероятно става въпрос за инцидент.

Според експерти не е невъзможно падналите ракети да не са изстреляни от Русия, а от украинската противовъздушна отбрана. Тази теза вече усилено се разпространява в руски медии.

"Инцидентът в Полша, който доведе до загубата на човешки животи, е неприемлив, крие риск за дестабилизация на целия регион и за разширяване на териториалния обхват на войната на Русия срещу Украйна", коментира българският президент Румен Радев: "Необходимо е незабавно изясняване на този опасен случай и предприемане на адекватни мерки. Всеки ден на тази война разрушава бъдещето на Европа и света. Поддържането на съвременни отбранителни способности и запазването на единството в Алианса са от ключово значение за опазването на мира".

Министърът на отбраната на Латвия Артис Пабрикс заяви:

"Съболезнования на нашите полски братя по оръжие. Престъпният руски режим изстреля ракети, които са насочени не само срещу украински цивилни граждани, но и се приземиха на територията на НАТО, в Полша. Латвия напълно подкрепя полските си приятели и осъжда това престъпление".

Премиерът на Унгария Виктор Орбан свика извънредно заседание на своя Съвет по отбрана.

Естонското министерство на външните работи обяви "пълна солидарност" с Полша и подчерта, че "Естония е готова да защитава всеки сантиметър от територията на НАТО".

Съгласно Член 5 от устава на НАТО нападение срещу територията на един съюзник се счита за нападение срещу всички съюзници.

Министърът на външните работи на Германия Аналена Баербок написа в Туитър: "Следим внимателно ситуацията и сме в контакт с нашите полски приятели и съюзници от НАТО".

Нидерландският премиер Марк Рюте коментира също в Туитър: "Сега е важно да се установи какво точно се е случило".

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че е в контакт с Полша и предвижда разговори по повод инцидента преди срещата на Г-20 утре.

Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел, който председателства срещата на върха на ЕС, заяви в Туитър: "Шокиран съм от новината, че ракета или друг боеприпас е убила хора на полска територия. Изказвам съболезнования на семействата. Подкрепяме Полша. В контакт съм с полските власти, членовете на Европейския съвет и другите съюзници".

