САЩ: По първоначални данни ракетата, ударила Полша, е изстреляна от украинските сили по руска ракета

Т рима американски официални представители съобщиха, че по първоначални данни ракетата, ударила Полша, е била изстреляна от украинските сили по приближаваща руска ракета, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Three U.S. officials told the @AP that preliminary assessments indicate the missile that struck Poland had been fired by Ukrainian forces at an incoming Russian missile.https://t.co/0M7UuvvjCz