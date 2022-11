Медведев: Инцидентът в Полша показва, че Западът се доближава до световна война

Б ившият руски президент Дмитрий Медведев каза днес, че инцидентът с падналата ракета на полска територия показва, че Западът се доближава до следваща световна война, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Историята с украинския "ракетен удар" срещу полска ферма доказва само едно:

Западът със своята хибридна война срещу Русия повишава вероятността от започване на световна война", написа днес Медведев в Туитър.

The incident with the Ukrainian-alleged "missile strike" on a Polish farm proves just one thing: waging a hybrid war against Russia, the West moves closer to the world war.