Руска атака срещу хотел в Краматорск, ранени са журналисти

Д вамата пострадали журналисти и трети, който е в неизвестност след руски удар срещу хотел в Краматорск, са членове на екип на Ройтерс, предаде агенцията.

В свое изявление новинарската агенция съобщи, че хотел „Сапфир“, в който е бил настанен шестчленният ѝ екип, снощи е бил поразен при руски удар.

„Един от нашите колеги е в неизвестност, а други двама са откарани в болница за лечение“, съобщи Ройтерс. “Там са били още трима колеги. Ние настоятелно търсим повече информация, работим с властите в Краматорск и подкрепяме нашите колеги и техните семейства. Ще дадем повече подробности, когато имаме повече информация“, добави агенцията.

⚡ Three injured as a result of a Russian missile attack on a hotel in Kramatorsk, Donetsk region, according to the State Emergency Service.



Among the injured are citizens of the UK and the US. All three are journalists, according to Radio Svoboda.pic.twitter.com/ofldnKiwKS