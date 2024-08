Русия и Украйна си размениха 230 военнопленници

Р усия и Украйна си размениха общо 230 военнопленници, сред които и руски наборни войници, пленени по време на украинската офанзива в пограничната Курска област, предаде АФП като се позова на съобщения от двете страни.

„В края на преговорния процес от територията, контролирана от киевския режим, бяха върнати 115 руски военнослужещи, пленени в Курска област. В замяна на това бяха предадени 115 военнопленници от украинските въоръжени сили“, съобщи руското Министерство на отбраната.

Russia and Ukraine exchange 115 prisoners of war with help of the UAE https://t.co/vsCnW5WSuh

Освободените руски военнослужещи в момента се намират на територията на Беларус, близък съюзник на Москва, добавя министерството.

„Днес още 115 наши защитници се завърнаха у дома. Това са военнослужещи от националната гвардия, въоръжените сили, военноморските сили и националната служба за гранична охрана“, потвърди и украинският президент Володимир Зеленски.

Подобно на много подобни събития досега, тази размяна се осъществи с посредничеството на Обединените арабски емирства, които приветстваха факта, че са „надежден посредник, подкрепящ дипломацията за разрешаване на кризата между двете страни“.

В изявлението си Министерството на външните работи на ОАЕ обеща да „продължи да полага всички усилия и инициативи, насочени към намиране на мирно решение“, като смята, че „деескалацията“ е „единственият начин за разрешаване на конфликта“.

Изненадващата украинска офанзива, която започна на 6 август в руската погранична Курска област, изненада Москва, а Киев се похвали, че с пленяването на „стотици“ руски войници.

Despite the Kursk operation, Ukraine and Russia agreed to exchange prisoners. 115 Ukrainian POWs who had been held in a Russian prisons for 2.5 years were returned home. This man does not yet believe that he is home. #WelcomeHome pic.twitter.com/6EKErspLxe