Русия обяви извънредно положение в част от Воронежка област

Р усия обяви извънредно положение в граничещ с Украйна район на Воронежка област след среднощно нападение с дрон, съобщи днес в канала си в социалната мрежа "Телеграм" местният губернатор Александър Гусев, цитиран от агенциите.

По думите му руските сили са прехванали пет дрона. Падащи отломки са причинили пожар, който е довел до детонация на взривоопасни обекти.

#WorldNews: #Russia has declared a state of emergency in part of the #Voronezh region bordering #Ukraine after an overnight drone attack, local governor Alexander Gusev said in his Telegram channel.https://t.co/oPm9i3cNdj