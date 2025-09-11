Свят

Латвия затваря небето си край Русия и Беларус

Заповедта за затваряне ще важи до 18 септември

11 септември 2025, 17:32
Източник: IStock

Л атвия ще затвори въздушното си пространство на източната си граница с Русия и Беларус за една седмица вследствие от нахлуването на руски дронове в Полша, заяви латвийският министър на отбраната Адрис Спрудс днес, цитиран от ДПА.

Заповедта за затваряне ще важи до 18 септември с възможност за удължаване, обяви Спрудс по време на пресконференция в Рига.

Полша ограничи въздушния трафик по източната си граница

Министърът осъди навлизането на руски дронове като отявлено нарушение на въздушното пространство на НАТО и заяви, че Латвия трябва да отговори подобаващо.

Той успокои латвийските граждани, че за момента не съществува директна заплаха, но са необходими превантивни мерки, като за тази цел затварянето на въздушното пространство би улеснило засичането на неоторизирани летателни апарати.

"Руски безпилотни летателни апарати във въздушното пространство на НАТО са предупредителен сигнал и трябва да направим всичко възможно, за да предотвратим ескалация на атаките с дронове", каза Спрудс.

Първа реакция от Русия за дроновете над Полша

Вчера Полша заяви, че 19 руски дрона са навлезли във въздушното ѝ пространство след атака на Русия срещу Украйна през нощта. Някои от дроновете са били свалени от полски и нидерландски изтребители.

За пръв път руски дронове са свалени над територия на НАТО, отбелязва ДПА. Министерството на отбраната на Русия съобщи вчера, че "няма никакви планове за удари над инфраструктурата на Полша".

Източник: БТА, Николай Джамбаов    
Латвия Русия
