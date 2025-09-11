Свят

Зеленски поиска оръжия от Тръмп, Русия настъпи

Междувременно въоръжените сили на Русия превзеха Сосновка

11 септември 2025, 16:21
Зеленски поиска оръжия от Тръмп, Русия настъпи
Източник: БТА

У краинският президент Володимир Зеленски днес заяви на съвместна пресконференция в Киев с финландския президент Александър Стуб, че е помолил американския президент Доналд Тръмп да снабди страната му с оръжия с голям обсег, ако Русия продължи да отхвърля примирие във войната си с Украйна, предаде "Ройтерс".

Зеленски сравни неотдавнашната атака на Русия срещу Полша със ситуацията в Крим и отбеляза, че ролята на "зелените човечета" са изпълнили руски дронове, съобщи "Укринформ".

Руските дронове над Полша: Иска ли Путин да разшири войната

"По мое мнение най-страшното е, че тази атака прилича на Крим. Психологически с какво се различава? Просто сега е технологична война, сега не са нужни хора в зелени униформи - "зелени човечета", които просто са нахлули на вашата територия. Днес е друга война, днес същата роля на територията на Полша изпълняваха дронове руско производство", каза Зеленски.

Междувременно въоръжените сили на Русия превзеха Сосновка в Днепропетровска област, съобщи Министерство на отбраната в Москва, цитирано от ТАСС.

Руски удар уби 24 пенсионери в Украйна

"В резултат на активни настъпателни действия подразделения на войсковата група "Изток" освободиха селището Сосновка  в Днепропетровска област“, гласи изявление на руското военно ведомство. 

Източник: БТА, Пламен Йотински    
