Русия с предупреждение към САЩ за ядрени опити

Р усия предупреди бъдещата администрация на новоизбрания американски президент Доналд Тръмп, че обмисля цял набор от възможни стъпки по отношение на изпитанията на ядрени оръжия заради радикалната позиция на Тръмп по този въпрос, предаде Ройтерс.

Руският заместник-външен министър Сергей Рябков, който отговаря за контрола върху ядреното въоръжение, заяви, цитиран от в. "Комерсант", че по време на първия си мандат Тръмп е заел радикална позиция по отношение на Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити.

"Международната ситуация в момента е изключително трудна, американската политика в различните ѝ аспекти днес е изключително враждебна към нас. Така че не отхвърляме никакви възможности за действия от наша страна в интерес на гарантиране на сигурността и изпращане на политически подходящи сигнали в допълнение към това, което правят експертите на терен", казва Рябков.

Russia's Deputy Foreign Minister Sergey Ryabkov stated on Friday that the country is evaluating all possible measures regarding the resumption of nuclear tests.



