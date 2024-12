ЕС със санкции срещу "сенчестия флот" на Русия заради прекъснатите кабели

Е С заплаши с нови санкции срещу руски плавателни съдове, след като Финландия заяви, че проверява петролен танкер, отплавал от руско пристанище, за „саботаж“ на електрически кабел, свързващ страната и Естония, предаде АФП.

На Коледа подводният кабел Estlink 2, по който се пренася електроенергия от Финландия до Естония, беше изключен от мрежата, малко повече от месец след като два телекомуникационни кабела бяха прекъснати в шведски териториални води в Балтийско море.

„Приветстваме финландските власти за бързите им действия при качването на борда на заподозрения кораб. Работим с финландските власти по текущото разследване“, заявиха Европейската комисия и ръководителят на външната политика на ЕС Кая Калас.

Финландия подозира руския "сенчест флот" в саботаж

„Остро осъждаме всяко умишлено разрушаване на критичната инфраструктура на Европа. Заподозреният плавателен съд е част от руския флот в сянка, който застрашава сигурността и околната среда, като същевременно финансира военния бюджет на Русия“, добавиха те в съвместно изявление.

„Ще предложим допълнителни мерки, включително санкции, насочени срещу този флот.“

Флотът в сянка се отнася до кораби, които превозват ембаргован руски суров петрол и петролни продукти.

След нахлуването на Русия през 2022 г. в Балтийско море е имало няколко подобни инцидента.

Прекъсна важен кабел между Финландия и Естония

В отговор на инцидентите ЕС заяви, че „засилва усилията за защита на подводните кабели, включително чрез засилен обмен на информация, нови технологии за откриване, както и в областта на подводните ремонтни възможности и международното сътрудничество“.

По-рано този месец страните от ЕС се споразумяха да включат в черния списък още около 50 петролни танкера от „сенчестия флот“ на Русия, използван за заобикаляне на западните санкции заради войната в Украйна.

Този ход беше част от 15-ия пакет от санкции, които 27-членният блок наложи след инвазията на Москва.

Spoke with @KristenMichalPM about reported possible sabotage of Baltic Sea cables. #NATO stands in solidarity with Allies and condemns any attacks on critical infrastructure. We are following investigations by #Estonia & #Finland, and we stand ready to provide further support.