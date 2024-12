Р уското министерство на външните работи днес обвини НАТО, че се опитва да превърне Молдова в логистичен център за доставки за украинската армия и че се опитва да придвижи военната си инфраструктура по-близо до Русия, предаде Ройтерс.

Говорителката на ведомството Мария Захарова отправи това обвинение по време на ежеседмичния си брифинг и добави, че по-голямата част от населението на Молдова не желае страната да се присъедини към военния съюз.

Тя заяви, че през последните месеци има голям трансфер на оръжия към Молдова.

💬 #Zakharova: Supported by their Western sponsors, Moldovan authorities are seeking to cancel the republic’s neutral status, enshrined in its Constitution, and turn the country into an anti-Russia bulwark.



🔫 This is accompanied by an unhinged effort to militarise Moldova. pic.twitter.com/yad6PKuDpi