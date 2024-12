Лавров: Сигурността на Русия трябва да бъде гарантирана при бъдещо споразумение

Р усия не вижда смисъл от нетрайно прекратяване на огъня, целящо замразяване на войната в Украйна, а иска правно обвързващо споразумение за траен мир, което да гарантира сигурността както на Русия, така и на нейните съседи, заяви руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от Ройтерс.

"Примирието е път за никъде", каза Лавров и добави, че Москва подозира, че подобно слабо примирие просто ще бъде използвано от Запада за превъоръжаване на Украйна.

"Нуждаем се от окончателни правни споразумения, които да фиксират всички условия за гарантиране на сигурността на Руската федерация и, разбира се, на законните интереси на нашите съседи", подчерта Лавров.

