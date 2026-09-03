Свят

Зеленски променя системата за тревога: Жълто за дронове, червено за ракети

Украйна ще въведе по-прецизни предупреждения според вида и мястото на въздушната заплаха, за да могат хората и бизнесът да реагират по-ясно

Василена Василева Василена Василева

3 септември 2026, 07:00
Зеленски променя системата за тревога: Жълто за дронове, червено за ракети
Източник: AP/БТА

У крайна ще въведе нова система за предупреждение при въздушни атаки, която ще разграничава заплахите от безпилотни летателни апарати и ракети. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от "Укринформ", в публикация в Telegram.

Зеленски: Русия подготвя нова масирана атака

Предвижда се да бъдат въведени две нива на тревога - жълто и червено, както и по-прецизно географско насочване на предупрежденията. Целта е гражданите, институциите и предприятията да получават по-ясна информация за конкретната опасност и да знаят как да реагират във всяка ситуация.

"Министър-председателят на Украйна Сергий Корецки докладва за подготовката на ответни мерки срещу променящата се тактика на Русия при атаките ѝ срещу Украйна – по-конкретно използването на дронове за отнемане на живота на гражданите в нашите градове и за нарушаване на нормалната икономическа дейност в цялата страна", написа Зеленски.

Зеленски бие тревога: Русия открито заплашва и други държави

По думите му първата стъпка ще бъде модернизирането на системата за предупреждение за въздушна опасност.

"Хората трябва много ясно да разбират на какво точно трябва да реагират и как. Ще бъдат въведени две нива за обозначаване на конкретни заплахи - жълто и червено. Генералният щаб и Военновъздушните сили на Въоръжените сили на Украйна, заедно с правителството, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна, ще определят всяка седмица кои индикатори за заплаха ще задействат жълто или червено ниво на тревога", обясни украинският президент.

Укринформ: Зеленски предупреди за възможен масиран руски удар днес

Като основно правило атака с дронове ще предизвиква жълто ниво на тревога. Червеното ниво ще сигнализира за ракетна заплаха, включително опасност от балистични удари, както и при по-мащабни атаки.

Ще бъдат променени и звуковите сигнали за въздушна тревога, така че да съответстват на жълтото или червеното ниво на опасност.

Зеленски уточни, че сирената, която досега е сигнализирала, че опасността е отминала, вече няма да се използва. Сирената ще се задейства единствено при обявяване на въздушна тревога.

Паралелно с това украинските власти се готвят да въведат по-ясни и диференцирани предупредителни сигнали, съобразени с конкретното ниво на въздушната заплаха.

"Основната цел на тези промени е да се осигури на хората и предприятията в Украйна по-голяма предвидимост и по-добро разбиране за това как да реагират във всяка конкретна ситуация. Дадох указания на длъжностните лица да разработят и по-ясно географско разграничаване на сигналите за въздушни атаки – така че сигналите да се подават и реакциите да се изискват конкретно в районите, където обективно съществува заплаха", посочи президентът.

Според Зеленски правителството и местните власти, съвместно с въоръжените сили, Министерството на вътрешните работи и Държавната служба за извънредни ситуации, трябва да определят ясни критерии, които да позволяват на държавните институции, местните власти, предприятията и други определени икономически и социални обекти да продължат да функционират при жълто ниво на заплаха.

Масирана руска атака предизвика тревога в Украйна

Предвиждат се промени и в организацията на защитата на населението. Украинското правителство, съвместно с местните власти, ще актуализира стандартите за разполагане на убежища в градовете и населените места, както и в инфраструктурните обекти.

Сред планираните мерки е и по-широкото използване на мобилни убежища за защита на хората.

"Наредих на министър-председателя да подготви допълнителни мерки за подкрепа на предприятията, които ще позволят бързото разширяване на разгръщането на модулни убежища и ще гарантират, че помещенията могат да бъдат оборудвани в съответствие с актуализираните изисквания за безопасност", подчерта Зеленски.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Симеон Томов    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Лятото отстъпва: Очакват ни слънце, но също и бури с градушки

Лятото отстъпва: Очакват ни слънце, но също и бури с градушки

3 септември: Скритата драма с полет 7081 във Варна

3 септември: Скритата драма с полет 7081 във Варна

Месец след убийството: Близките на Георги Кузев отново излизат на протест

Месец след убийството: Близките на Георги Кузев отново излизат на протест

Зеленски променя системата за тревога: Жълто за дронове, червено за ракети

Зеленски променя системата за тревога: Жълто за дронове, червено за ракети

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

biss.bg
Могат ли котенцата да слизат по стълби… или само да се катерят?

Могат ли котенцата да слизат по стълби… или само да се катерят?

dogsandcats.bg
Android ще ни напомня къде са забравените ни предмети
Ексклузивно

Android ще ни напомня къде са забравените ни предмети

Преди 22 часа
Сензационно завръщане: 46-годишният Роналдиньо се завръща на терена в Италия
Ексклузивно

Сензационно завръщане: 46-годишният Роналдиньо се завръща на терена в Италия

Преди 21 часа
Тръмп нападна: „Те са луди и глупави!“, а Иран заплаши, че „Америка ще съжалява за новите атаки!“
Ексклузивно

Тръмп нападна: „Те са луди и глупави!“, а Иран заплаши, че „Америка ще съжалява за новите атаки!“

Преди 20 часа
Взрив на жп гара в Германия, има пострадали
Ексклузивно

Взрив на жп гара в Германия, има пострадали

Преди 22 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Депутатите изслушват здравния министър&nbsp;заради спорната реформа и оставката на Ангел Кунчев</p>

Депутатите изслушват здравния министър Катя Ивкова заради спорната реформа и оставката на Ангел Кунчев

България Преди 29 минути

Джак Никълсън, Марк Уолбърг и Леонардо ди Каприо по време на снимките на култавия трилър „От другата страна“ на Мартин Скорсезе

Урок по страх: Как Джак Никълсън извади истински пистолет срещу Ди Каприо

Свят Преди 32 минути

Човекът от реквизита предупреждава Ди Каприо преди съвместна сцена в „От другата страна“. Плашещата импровизация с истински оръжия на Джак Никълсън вкарва по-младия му колега в истинска 24-часова паническа атака пред камерите

Снимката е илюстративна

Неочакван виновник за килограмите: Учените разкриха как точно фруктозата кани мазнините в тялото

Любопитно Преди 1 час

Ново изследване показва, че разграждането на захарта в тънките черва променя микробиома и улеснява усвояването на мазнините. Това обяснява защо прекомерният прием на фруктоза води до затлъстяване

Внимавайте днес за народните поличби за есента, църквата почита Св. Антим

Внимавайте днес за народните поличби за есента, църквата почита Св. Антим

Любопитно Преди 1 час

На 3 септември Църквата почита Св. мъченик Антим, дал живота си за вярата. Народните поличби за деня разкриват какви ще са предстоящата есен и реколтата според сутрешната роса, мъглата и жеравите

“Игри на волята”

Трима от племето на Канарите ще се борят за оставането си в “Игри на волята”

Любопитно Преди 7 часа

Жани, Кристина и Йоанна получиха най-много гласове край огъня

Защо инвеститорите започват да следят нервно пазарите на облигации?

Защо инвеститорите започват да следят нервно пазарите на облигации?

Свят Преди 9 часа

Американският държавен дълг поскъпва като доходност на фона на инфлационните и бюджетните рискове

Норвегия задържа руски кораб заради дълг от $4,22 млрд. към „Нафтогаз“

Норвегия задържа руски кораб заради дълг от $4,22 млрд. към „Нафтогаз“

Свят Преди 9 часа

Норвежки съд е разпоредил корабът да не напуска местоположението си заради неизпълнено арбитражно решение срещу Русия

<p>Русия срещу НАТО в &bdquo;сивата зона&ldquo; -&nbsp;Литва поиска адекватен отговор</p>

Каунас призова НАТО за адекватен отговор на руски хибридни атаки

Свят Преди 9 часа

Вилнюс изрази безусловна солидарност с Германия и настоя за адекватен отговор на заплахите

Откриха тялото на човек от преобърналия се край Гирне кораб

Откриха тялото на човек от преобърналия се край Гирне кораб

Свят Преди 10 часа

Севернокипърският транспортен министър е уволнен

Си Цзинпин

Си Цзинпин: Китай се противопоставя на „чуждестранната намеса“ в Близкия изток

Свят Преди 10 часа

Китайският президент направи изявлението по време на първото си посещение в Египет от десет години

Подводница е на път за Израел от Германия

Подводница е на път за Израел от Германия

Свят Преди 10 часа

Доставката съвпада с първото изпитание от германския флот на израелската ракетна система „Лора“

Полицаи реагират на извънредна ситуация в начално училище в Уейнсбъро, щата Вирджиния

Стрелба в начално училище в САЩ, 6-годишно дете рани учителка

България Преди 10 часа

Пострадалият е откаран в болница с наранявания, които не се смятат за животозастрашаващи

Черна статистика от Конго: Над 3000 жертви на смъртоносната епидемия от ебола

Черна статистика от Конго: Над 3000 жертви на смъртоносната епидемия от ебола

Свят Преди 11 часа

В Демократична република Конго са потвърдени 6186 случая, а смъртността достига 48,6%

Засилено полицейско присъствие на столичния площад „Славейков“

Полиция окупира „Славейков“, проверяват наред т.нар. локали

България Преди 11 часа

Униформени проверяват личните документи на младежи, а от МВР определят действията като рутинни

Бенямин Нетаняху

Бенямин Нетаняху: Няма да се изтеглим от ивицата Газа

Свят Преди 12 часа

Израелският премиер заяви, че войските ще останат на настоящата линия, докато „Хамас“ не бъде напълно разоръжен

48-годишен офталмолог с инсулт беше транспортиран по въздух от Видин до София

48-годишен офталмолог с инсулт беше транспортиран по въздух от Видин до София

България Преди 12 часа

Пациентът е стабилизиран във видинската болница и откаран в УМБАЛ „Св. Анна“ за продължаване на лечението

Всичко от днес

От мрежата

6 забавни начина да отпразнувате рождения ден на котката си

dogsandcats.bg

Могат ли кучетата да се разболеят от тетанус

dogsandcats.bg
1

"Облякоха" къща в Созопол в цветни платове

sinoptik.bg
1

Дрон следи за опазването на околната среда в Ямбол

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 3 септемви, четвъртък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 3 септември, четвъртък

Edna.bg

Напрежение! Стюард се радва на головете на Левски - подгониха го, полетяха седалки (видео)

Gong.bg

Александър Тунчев: Арда има едни от най-добрите български футболисти

Gong.bg

Опит за изнасилване в Стара Загора? Двама мъже задържаха заподозрян до идването на полицията

Nova.bg

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща идва на посещение в България

Nova.bg