Зеленски променя системата за тревога: Жълто за дронове, червено за ракети

У крайна ще въведе нова система за предупреждение при въздушни атаки, която ще разграничава заплахите от безпилотни летателни апарати и ракети. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от "Укринформ", в публикация в Telegram.

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Предвижда се да бъдат въведени две нива на тревога - жълто и червено, както и по-прецизно географско насочване на предупрежденията. Целта е гражданите, институциите и предприятията да получават по-ясна информация за конкретната опасност и да знаят как да реагират във всяка ситуация.

"Министър-председателят на Украйна Сергий Корецки докладва за подготовката на ответни мерки срещу променящата се тактика на Русия при атаките ѝ срещу Украйна – по-конкретно използването на дронове за отнемане на живота на гражданите в нашите градове и за нарушаване на нормалната икономическа дейност в цялата страна", написа Зеленски.

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По думите му първата стъпка ще бъде модернизирането на системата за предупреждение за въздушна опасност.

"Хората трябва много ясно да разбират на какво точно трябва да реагират и как. Ще бъдат въведени две нива за обозначаване на конкретни заплахи - жълто и червено. Генералният щаб и Военновъздушните сили на Въоръжените сили на Украйна, заедно с правителството, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна, ще определят всяка седмица кои индикатори за заплаха ще задействат жълто или червено ниво на тревога", обясни украинският президент.

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Като основно правило атака с дронове ще предизвиква жълто ниво на тревога. Червеното ниво ще сигнализира за ракетна заплаха, включително опасност от балистични удари, както и при по-мащабни атаки.

Ще бъдат променени и звуковите сигнали за въздушна тревога, така че да съответстват на жълтото или червеното ниво на опасност.

Зеленски уточни, че сирената, която досега е сигнализирала, че опасността е отминала, вече няма да се използва. Сирената ще се задейства единствено при обявяване на въздушна тревога.

Паралелно с това украинските власти се готвят да въведат по-ясни и диференцирани предупредителни сигнали, съобразени с конкретното ниво на въздушната заплаха.

"Основната цел на тези промени е да се осигури на хората и предприятията в Украйна по-голяма предвидимост и по-добро разбиране за това как да реагират във всяка конкретна ситуация. Дадох указания на длъжностните лица да разработят и по-ясно географско разграничаване на сигналите за въздушни атаки – така че сигналите да се подават и реакциите да се изискват конкретно в районите, където обективно съществува заплаха", посочи президентът.

Според Зеленски правителството и местните власти, съвместно с въоръжените сили, Министерството на вътрешните работи и Държавната служба за извънредни ситуации, трябва да определят ясни критерии, които да позволяват на държавните институции, местните власти, предприятията и други определени икономически и социални обекти да продължат да функционират при жълто ниво на заплаха.

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Предвиждат се промени и в организацията на защитата на населението. Украинското правителство, съвместно с местните власти, ще актуализира стандартите за разполагане на убежища в градовете и населените места, както и в инфраструктурните обекти.

Сред планираните мерки е и по-широкото използване на мобилни убежища за защита на хората.

"Наредих на министър-председателя да подготви допълнителни мерки за подкрепа на предприятията, които ще позволят бързото разширяване на разгръщането на модулни убежища и ще гарантират, че помещенията могат да бъдат оборудвани в съответствие с актуализираните изисквания за безопасност", подчерта Зеленски.