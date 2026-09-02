Свят

ЕС и няколко държави членки привикаха руски дипломати заради случая в Лайпциг

Германия обяви, че Русия стои зад опита за атака, а Москва отхвърли обвиненията като „изфабрикувана провокация“

2 септември 2026, 16:07
ЕС и няколко държави членки привикаха руски дипломати заради случая в Лайпциг
Снимката е илюстративна   
Източник: IStock
  • ЕС и няколко държави членки извикаха руски дипломати след опита за атака с дрон на летище Лайпциг/Хале, за който Германия официално обвини Русия.
  • Берлин обяви ответни мерки, включително закриване на руско консулство и културен център, докато Москва отхвърли обвиненията като недоказани и заяви, че ще отговори.
  • Франция настоява за нови санкции на европейско ниво, включително срещу руския „сенчест флот“, а Нидерландия и Белгия също са привикали руските посланици.

Макрон подкрепя нови санкции срещу Русия след атаката с дрон в Лайпциг

Европейският съюз (ЕС) и правителствата на няколко отделни страни членки извикаха руски дипломатически представители във връзка с опита за атака с дрон на летище Лайпциг/Хале миналия месец, предаде Ройтерс.

Германия вчера заяви, че е стигнала до заключението, че Русия носи отговорност за случая и разпореди поредица от мерки, включително затварянето на консулство и руски културен център в Берлин. Русия от своя страна заяви, че не е видяла доказателства в подкрепа на обвиненията на Берлин и че ще отговори на неговите действия.

Ръководителят на дипломацията на ЕС Кая Калас днес каза на среща на външните министри на блока в Ирландия, че дипломатическата служба на ЕС е извикала руския посланик в Брюксел във връзка със случая.

Френският външен министър Жан-Ноел Баро заяви, че е извикал руския шарже д'афер в Париж, за да изрази протест и че трябва да бъдат наложени санкции на европейско равнище, по-конкретно срещу "сенчестия флот" на Русия.

Нидерландският външен министър Том Берендсен каза, че случаят в Лайпциг е напълно неприемлив и че е извикал руския посланик в Нидерландия.

Белгийският външен министър Максим Прево вчера заяви, че е извикал руския посланик в Белгия. "Тази атака се добавя към дългата поредица от неприемливи нахлувания на територията на други страни членки на ЕС и съюзници от НАТО през последните месеци", каза той.

Руският посланик в Германия беше извикан вчера във външното министерство.

В отговор на обвинението на Германия говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че Москва ще отговори на по думите ѝ "антируската акция" на Берлин. Тя не даде допълнителни подробности.

По-рано руското посолство в Берлин отхвърли обвиненията на германското правителство и ги нарече "изфабрикувана провокация" и "нова вълна на антируска истерия в Германия".

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
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