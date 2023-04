Русия разработи първия дрон камикадзе с реактивен двигател

К омпанията Unmanned Vehicles представи прототип на дрон камикадзе с реактивен двигател K-5, съобщи РИА Новости от изложението "Екипировка" на Изложбата за постиженията на народното стопанство в Москва.

"Направихме реактивен безпилотен летателен апарат, за да постигнем скорост. Възможностите за маневриране ни позволяват да се движим с такава скорост", каза разработчикът на щанда.

Дронът е оборудван с изкуствен интелект и компютърно зрение за разпознаване на топлинни сигнатури и визуални модели.

Експлозия на дрон камикадзе в Русия, трима са ранени

„В близко бъдеще ще се използва възможността за регулиране на инерционната система, която ще позволи напълно да се отървем от използването на радиоканали“, добавиха конструкторите.

Според представител на компанията операторът ще трябва да премести лутащите се боеприпаси до зоната на целта, а бордовата система самостоятелно ще ги насочва към конкретна цел.

Руският супердрон TRAMP е почти готов: Ще бъде ли използван в Украйна

Дронът е оборудван с турбореактивна силова установка, която позволява да преодолее до 90 километра. Максималната скорост на устройството е 400 километра в час, крайцерската - 200. Масата на полезния товар е шест килограма. Завършването и производството, с изключение на двигателя, са руски. Дронът се изстрелва от наземен бързо разгръщащ се катапулт или ракетен ускорител с твърдо гориво.

Както уточни разработчикът, безпилотните летателни апарати сега се тестват. Планира се те да бъдат завършени преди края на годината, след което ще бъде представена линия от серийни превозни средства както в разузнавателна, така и в ударна версия с различни полезни товари.

Създаването в Русия на самолетен тип дронове камикадзе с реактивен двигател досега не е съобщавано.

The Ural company Unmanned Vehicles presented the first Russian FPV kamikaze drone with a jet engine

