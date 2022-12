Зеленски: Свалихме 13 руски дрона в Киев

У краинската противовъздушна отбрана е свалила 13 дрона след поредните руски удари по Киев и околностите му тази сутрин, предаде Франс прес, като се позова на видео обръщение на президента Володимир Зеленски.

President Volodymyr Zelenskyy @ZelenskyyUa confirmed that Ukrainian forces shot down 13 Russian drones over Kyiv during the morning attack. pic.twitter.com/3nDv9lucKq