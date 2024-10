След 4 неуспешни опита: Русия превзе Угледар

У гледар беше украинската крепост в южен Донбас. Над две години украинците успяваха да го удържат. Но след четири кървави руски офанзиви малкото миньорско градче падна, предава Deutsche Welle .

Това е болезнена загуба за Украйна.

Украйна загуби битката за малкия град Угледар, който беше превърнат в украинска крепост в южната част на Донбас. Това се очертаваше още от септември. И ето, че сега се случи. Въпреки че все още няма официално потвърждение от Киев, сведенията на очевидци и изображенията от разузнавателни дронове не оставят съмнение, че градът е превзет от руските войски. Снимки, публикувани от московски пропагандисти, показват руския трикольор и съветското знаме на победата, развяващи се на няколко високи сгради в миньорския град, който преди началото на войната имаше 14 000 души население.

Швейцарският "Нойе Цюрхер Цайтунг" (НЦЦ) цитира украински подофицер, който в Телеграм пуска информации за случващото се на фронта - той пише, че защитниците на града напоследък са претърпели тежки загуби и са били принудени да се изтеглят пеша и на малки групи. Очевидно поради масовото използване от руснаците на дронове камикадзе в небето над Угледар не е било възможно да се изпратят бронетранспортьори в зоната на бойните действия, с които защитниците на града да се изтеглят оттам, уточнява изданието.

Ukrainian army left Ugledar



Russia took 2.5 years to capture it



The town was completely destroyed, and Putin got dead ruins without people pic.twitter.com/aReXHZiX4K