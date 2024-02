Валерий Залужни за войната в Украйна: Победата има нужда от уникална стратегия и логика

З а да победи, Украйна трябва да се съсредоточи върху три основни направления във войната през 2024-а година. Ето кои са те според генерал Валерий Залужни:

Украйна е изправена пред задачата да създаде съвсем нова държавна система за технологично превъоръжаване, което няма как да се направи за пет месеца, смята украинският главнокомандващ Валерий Залужни. Той споделя това свое мнение пред CNN в статия, наречена "Дизайнът на войната се промени", цитирана от Deutsche Welle .

Украйна е уведомила Белия дом, че планира да уволни Валерий Залужни

"Победата има нужда от уникална стратегия и следва уникална логика", пише Залужни, наричайки развитието на безпилотните оръжейни системи основна движеща сила на войната. Безпилотните системи, заедно с другите видове въоръжение, осигуряват на Украйна "най-добрия начин да избегне влизането в позиционна война", в която Киев няма предимство, отбелязва генералът.

Другото предимство на Русия, което изтъква Залужни, е в мобилизацията на човешките ресурси на фона на неспособността на държавните институции на Украйна да повишат броя на въоръжените сили, без да прибягнат към непопулярни мерки. В условията на дефицит на боеприпасите и зависимост от намаляващата военна помощ на Запада приоритет номер едно за Украйна е "овладяването на целия арсенал от относително евтини, съвременни и високо ефективни дронове и други технологични средства", смята Залужни.

Ukraine's army chief Valerii Zaluzhnyi lays out his strategy for defeating Russia and the challenges holding his country back militarily.



