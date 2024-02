Руският съюзник може да бъде задължен да арестува Путин, ако той го посети

Р уският президент Владимир Путин може да бъде арестуван, ако реши да посети традиционния съюзник на Русия - Армения.

Бившата съветска република, която през последните месеци е в трудни отношения с Москва, обяви, че в сряда официално се присъединява към Международния наказателен съд (МНС). Миналата година на Путин беше издадена заповед за арест от МНС заради предполагаеми военни престъпления, включително незаконно депортиране на украински деца в Русия.

Йегише Киракосян, представител на Армения по международните правни въпроси, посочи, че Армения признава юрисдикцията на МНС за преследване на военни престъпления, геноцид, агресия и престъпления срещу човечеството в четвъртък в публикация в X.

Пашинян: Армения не участва в споразумението за Карабах

Киракосян също така заяви, че юрисдикцията на МНС ще бъде призната със задна дата до 10 май 2021 г., около осем месеца преди Путин да започне инвазията си в Украйна и почти две години преди издаването на заповедта за арест.

През октомври парламентът на Армения гласува за присъединяване към Международния наказателен съд, като тогава арменският министър-председател Никол Пашинян се опита да увери Русия, че решението не е "насочено срещу" Путин.

Признаването на юрисдикцията на съда обаче означава, че Армения вече е правно задължена да изпълни заповедта на МНС, като арестува руския президент, ако той някога стъпи на арменска земя.

